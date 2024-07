Gdiz au Bénin : Les investisseurs sensibilisés sur les droits et devoirs des travailleurs

Photo : DR

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin S.A.) a organisé la deuxième édition des « Matinées juridiques » ce jeudi 11 juillet 2024. Dans les locaux de la Gdiz, les responsables de cette structure chargée du développement de la zone ont rassemblé les investisseurs ainsi que plusieurs cadres de l’administration publique. L’objectif est de les entretenir autour des droits et devoirs qui régissent la collaboration entre employés et employeurs. La deuxième édition des matinées juridiques de la Gdiz a ainsi eu lieu autour du thème : « Régime juridique de l’emploi et de la sécurité sociale au sein de la zone industrielle de Glo-Djigbé ».

Cette séance d’échange a été animée particulièrement par Edgard Dahoui, Directeur général du Travail, Apollinaire Cadette Tchintchin, directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et la directrice juridique et fiscale de la Sipi-Bénin Sa en la personne de Marlyne Guèdègbé. Le directeur général de la Sipi-Bénin Sa a, pour sa part profité de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit des investisseurs. Pour Létondji Béhéton, il est important que les travailleurs bénéficient d’un bon traitement au sein de la zone. Il réaffirme une fois encore qu’aucun traitement dégradant ne sera toléré au sein de la Gdiz.

Publicité

« Nous avons aujourd’hui à peu près 12 à 13 mille personnes qui rentrent dans cette zone tous les jours et qui travaillent. Donc il y aura toujours quelques difficultés et de façon progressive, nous allons travailler à les résoudre. C’est pour ça que moi personnellement en tant que Directeur général de la SIPI, je tiens à ce que nous travaillons ensemble avec l’Etat notamment tous les services qui sont regroupés au sein du guichet unique pour nous assurer que les investisseurs respectent toutes les règles en matière du droit de travail et de sécurité sociale », a-t-il déclaré dans sa prise de parole.

« Mais je vais vous rassurer, nous à la Sipi , nous tenons à ce que tous les investisseurs de la zone respectent les lois de la République du Bénin ….. Je tiens vraiment à la dignité des employés dans cette zone », a-t-il ajouté. On retiendra également des propos du patron de la Sipi-Bénin Sa que la Gdiz n’est pas une zone de non-droit. L’objectif est donc de tout faire pour qu’un climat social apaisé puisse continuer à régner au sein de la Gdiz. La séance a ainsi eu le mérite de permettre aux investisseurs de s’informer davantage sur l’application des différents textes qui régissent non seulement le droit de travail, mais aussi des textes qui régissent la sécurité sociale au sein de la Zone.

Rappelons que, la première édition la « Matinée juridique » a eu lieu autour du thème : « Régime fiscal des zones économiques spéciales et innovations fiscales de la loi des Finances 2024 ». Le directeur général des impôts, Nicolas Yénoussi avait animé ce panel face aux investisseurs.