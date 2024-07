GNL: un pays maghrébin dans le top 10 mondial des producteurs

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Le paysage énergétique mondial connaît une évolution remarquable, avec une présence de plus en plus affirmée des pays africains dans les classements des producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette tendance témoigne d’un changement significatif dans la géopolitique de l’énergie, où les nations nord-africaines émergent comme des acteurs clés sur la scène internationale. L’Algérie, en particulier, s’est distinguée en se hissant au 7e rang mondial des producteurs de GNL, démontrant ainsi la capacité des pays maghrébins à concurrencer les géants traditionnels de l’industrie gazière.

L’Algérie s’est imposée comme le leader africain dans la production de GNL, avec une capacité annuelle impressionnante de 25,5 millions de tonnes jusqu’à fin février dernier. Cette performance lui permet de devancer des concurrents régionaux de taille, notamment le Nigeria, qui occupe désormais la 8e position mondiale avec une production d’environ 22,2 millions de tonnes par an. L’Égypte, autre acteur majeur du continent, se classe 10e avec une capacité de 12,2 millions de tonnes annuelles.

Le rapport de l’Union internationale du gaz (IGU) met en lumière la domination des États-Unis, de l’Australie et du Qatar, qui représentent à eux seuls plus de la moitié de la capacité de production mondiale de GNL. Les États-Unis se placent en tête avec 91,4 millions de tonnes par an, suivis de près par l’Australie (87,6 millions de tonnes) et le Qatar (77,1 millions de tonnes).

La performance de l’Algérie est d’autant plus remarquable qu’elle se positionne juste derrière des producteurs historiques comme la Malaisie, l’Indonésie et la Russie. Cette réussite s’explique en partie par une augmentation significative de sa production en 2023, avec une hausse de 2,88 millions de tonnes par rapport à l’année précédente. Les exportations totales de l’Algérie en GNL ont atteint 13 millions de tonnes en 2023, lui assurant une part de marché de 3% au niveau mondial.

La Turquie et la France se sont révélées être les principaux destinataires des exportations algériennes de GNL en 2023, avec respectivement 4,29 et 3,20 millions de tonnes. Cette diversification des marchés d’exportation témoigne de la stratégie de l’Algérie visant à consolider sa position sur le marché international du GNL.

Le rapport de l’IGU souligne également que la capacité mondiale de production de gaz liquéfié a atteint 483,1 millions de tonnes par an à la fin février dernier. Cependant, l’utilisation moyenne de la capacité de production exploitée a légèrement baissé, passant de 89% en 2022 à 88,7% l’année suivante. Cette légère diminution pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que les fluctuations de la demande mondiale ou les défis techniques rencontrés par certains producteurs.

L’essor de l’Algérie dans le secteur du GNL s’inscrit dans une dynamique plus large de développement économique et de diversification des sources d’énergie au Maghreb. Cette réussite pourrait inciter d’autres pays de la région à investir davantage dans ce secteur stratégique, renforçant ainsi la position du Maghreb sur l’échiquier énergétique mondial.