Grippe aviaire: le nombre de cas humains est alarmant (ONU) 

Photo de sippakorn yamkasikorn - unsplah

Alors qu’on la pensait sous contrôle au niveau mondial, la grippe aviaire sévirait de manière assez dramatique. Selon l’ONU, le nombre de cas est même en constante hausse, au point d’être qualifié d’alarmant par les autorités sanitaires. C’est notamment le cas en région Asie-Pacifique.

Les raisons à cette démultiplication du nombre de cas, sont diverses. Premièrement, il a été noté que le virus circulait plus facilement entre les humains. Autre source d’interrogation, l’apparition d’un variant. Résultat, ce sont 13 cas qui ont été enregistrés au Cambodge, depuis la fin de l’année 2023, sans compter ceux dénombrés en Chine, mais aussi au Vietnam.

Publicité

Plusieurs dizaines de cas avérés en Asie-Pacifique

Les chiffres paraissent anecdotiques, notamment si on compare à d’autres virus comme le COVID-19 qui, en son temps, a touché des dizaines de millions de personnes. Mais depuis 2020, le nombre de foyers de ce même virus ne cesse d’augmenter, de même que le nombre de personnes officiellement touchées. Et les choses pourraient devenir plus problématiques encore, puisque même les bovins sont touchés !

Autre cause de craintes, le fait que des cas positifs soient décelés un peu partout dans le monde. Une personne a ainsi été testée positive à la grippe aviaire… En Antarctique. L’Asie reste la région la plus touchée. Actuellement, trois pays font face à des risques accrus d’épidémie, le Bangladesh, l’Inde ainsi que le Népal. Plus globalement, ces foyers pourraient s’étendre à toute la région du Mékong.

La région du Mékong, sous très haute surveillance

Ainsi, Indonésie et Philippines ont été placées sous très haute surveillance par les autorités sanitaires. La FAO, l’agence des Nations unies pour l’agriculture appellent ainsi à ce que les nations directement concernées mettent en place des ponts d’échange et de coordination, pour prendre des mesures radicales, le plus rapidement possible, dans le but d’éviter une propagation incontrôlable du virus H5N1.