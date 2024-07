Haac au Bénin: Édouard Loko nommé président

Le suspens n’aura pas trop duré. La prochaine mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) sera présidée par Édouard Loko. L’information a été rendue publique ce mercredi 3 juillet par Peace Fm. L’homme connait bien cette maison. Il a été vice-président de cette institution lors de la 4ème mandature. Jusqu’à sa nomination, il était Chargé de mission du Président Patrice Talon. Ce poste, il l’occupait depuis 2016.

Le tout nouveau patron de l’institution de régulation avait déjà été président de plusieurs organisations de la presse au Bénin. Il a présidé l’Observatoire pour la Déontologie et l’Éthique des Médias (ODEM) et le Conseil National des Patrons de la Presse du Bénin (CNPA-Bénin). Avec lui, le président a choisi pour siéger à la Haac, Roukiatou Bio FAI et Mohamed BARE. Ces noms viennent s’ajouter à ceux qui ont été choisis par l’Assemblée Nationale il y a quelques jours.

Les députés avaient choisi de leur côté, Fernand Gbaguidi, Marcellin Ahonoukoun et N’tcha Gérard N’da. Ces six politiciens siégeront au même titre que les professionnels élus récemment par les journalistes. Il s’agit de Armand Hounsou, Basile Tchibizo et Lionel Gbegonnoudé. Ces 9 membres dirigeront l’institution pendant les 5 prochaines années.