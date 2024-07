Haut-commissariat à la prévention de la corruption: Me Migan installé officiellement

Le Président Talon et le Haut Commissaire Me Jacques Migan. Photo : Présidence de la République du Bénin

(Talon reconnait que la tâche sera « compliquée et difficile»)Jacques Migan, nouveau Haut-commissaire à la prévention de la corruption, a officiellement pris ses fonctions le lundi 22 juillet dernier après une cérémonie de prestation de serment devant le président de la République. Lors de cette cérémonie, le président Patrice Talon a souligné l’importance cruciale de la mission confiée à Me Jacques Migan, ancien bâtonnier, en insistant sur la complexité et la difficulté de la tâche qui l’attend.

Le Haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Atchèfon Akotènou Tanwèho Migan, a juré de remplir ses fonctions avec fidélité, loyauté et probité, et de respecter les obligations de confidentialité liées à son rôle. « Moi, Jacques Atchèfon Akotènou Tanwèho Migan, je le jure », a martelé Me Migan lors de sa prestation de serment. Cette prestation de serment marque le début d’une nouvelle phase dans la lutte contre la corruption au Bénin, un fléau qui entrave gravement le développement du pays comme le confirme le numéro un béninois.

Publicité

«Nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté. Nous ne manquons pas de compétence. Mais nos travers constituent le frein essentiel de notre sous-développement. Parmi ces travers, la corruption est au premier rang », a avoué le Président Talon. Il a clairement affirmé au cours de son intervention que la mission de prévention est beaucoup plus ardue que la répression. Il a mis en lumière les attentes énormes et les défis que représente l’éradication de la corruption, en soulignant la nécessité d’outils et de dynamiques efficaces pour prévenir ce mal à la racine.

« Assumer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l’attente est énorme, les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l’enrayer au plus profond. C’est une tâche compliquée et difficile», a lancé le président béninois. L’approche de Me Migan consistera à intervenir en amont pour empêcher les actes de corruption.

Cette mission s’étend à toutes les institutions de la République et vise à inculquer des valeurs de vertu et d’intégrité à tous les niveaux de la société béninoise. Le Président Talon a encouragé Me Migan à faire preuve d’inspiration et de courage pour soutenir le Bénin dans sa lutte contre la corruption, un obstacle majeur au développement du pays.

Me Jacques Migan est désormais à la tête de cette mission ambitieuse, avec la responsabilité de transformer les institutions et de changer les mentalités pour créer un environnement où la corruption ne trouve plus de place. Ce fléau qui a la peau dure constitue un frein au développement des nations comme l’a souligné le Président Talon