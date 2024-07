Homosexualité: avec son coming-out, la fille de Paul Biya met les autorités dans l’embarras

Brenda Biya (DR)

En droit camerounais, l’homosexualité est formellement interdite et passible de sévères peines. Les articles 347-1 à 347-3 du Code pénal camerounais sanctionnent de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et des amendes substantielles ceux qui sont reconnus coupables de pratiques homosexuelles. Ce cadre législatif place le pays parmi les plus restrictifs en matière de droits des minorités sexuelles sur le continent africain.

Le 30 juin 2024, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a publiquement déclaré son amour pour une autre femme, provoquant une onde de choc à travers le pays. Utilisant son pseudonyme de scène, King Nasty, la jeune rappeuse a partagé une photo la montrant en train d’embrasser sa compagne. La légende, « Je suis folle de toi, et je veux que tout le monde le sache« , ajoute un élément de défi à cette révélation.

L’impact de cette annonce a été immédiat. Les réseaux sociaux camerounais se sont enflammés, et la réaction a été diverse. Shakiro, figure transgenre et exilée, a salué le courage de Brenda, exprimant l’espoir que ce geste audacieux puisse encourager un changement dans la législation sur l’homosexualité. En revanche, d’autres voix, ancrées dans le conservatisme, ont critiqué l’action de Brenda, la considérant comme une provocation.

Pour certains partisans de la cause homosexuelle, si Brenda Biya n’est pas inquiétée alors il serait juste de libérer les homosexuels actuellement détenus pour les mêmes motifs. Cette situation soulève une contradiction flagrante entre la pratique de la loi et le traitement des individus selon leur statut social.

Brenda Biya a également critiqué la couverture médiatique de sa vie privée, appelant à une approche renouvelée et moins intrusive de la part de la presse camerounaise. Son coming-va-t-il marquer un tournant pour la communauté LGBTQIA+ au Cameroun? Cette affaire suscite un vif débat, reflétant le conflit entre les normes traditionnelles et l’approche occidentale.