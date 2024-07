Maghreb: une découverte archéologique majeure annoncée

Trilobites - PHoto DR

L’histoire de l’archéologie est jalonnée de découvertes qui non seulement enrichissent notre connaissance du passé mais révolutionnent parfois notre compréhension de l’histoire humaine et naturelle. De la vallée des Rois en Égypte aux antiques cités mayas d’Amérique centrale, chaque découverte apporte son lot de mystères dévoilés et de récits fascinants. Parmi ces trouvailles marquantes, Pompéi occupe une place particulière. Ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C., cette ville romaine fut redécouverte au XVIIIe siècle, offrant un aperçu saisissant et poignant de la vie quotidienne antique, figée dans le temps.

Dans cette tradition de découvertes exceptionnelles, le Maroc vient de révéler un site que l’on pourrait qualifier de « Pompéi marin ». Ce site, situé dans la région de Souss-Massa, remonte à 515 millions d’années et renferme des fossiles de trilobites d’une qualité de conservation inégalée. Ces arthropodes, bien que connus des paléontologues pour leur abondance et leur diversité, ont été retrouvés dans des postures de vie, piégés au sein des cendres volcaniques qui les ont préservés avec une précision détaillée.

Le Professeur Abderrazak El Albani de l’Université de Poitiers et son équipe internationale ont utilisé la microtomographie à rayons X pour étudier ces trilobites sans perturber leur gangue rocheuse. Cette technique avancée permet d’observer en trois dimensions les corps fossilisés et de révéler des aspects anatomiques qui étaient jusqu’alors méconnus chez ces créatures. Notamment, les détails autour de la bouche et les appendices, qui donnent un nouvel éclairage sur leur mode d’alimentation et leur environnement naturel.

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue « Science », sont significatifs non seulement pour la paléontologie mais aussi pour l’archéologie et les sciences de la terre. Ils démontrent l’importance cruciale des dépôts de cendres volcaniques pour la conservation des fossiles, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’étude des écosystèmes anciens.

Greg Edgecombe, conservateur au Muséum national d’histoire naturelle de Londres et co-auteur de l’étude, souligne l’importance de cette découverte. Après quatre décennies de recherche sur les trilobites, il affirme n’avoir jamais rien vu de tel, la qualité de préservation offrant une fenêtre sans précédent sur le monde préhistorique, à un niveau de détail presque comparable à l’observation d’organismes vivants.

Ce site marocain, avec ses trilobites préservés dans des moules de cendres volcaniques, pourrait ainsi devenir un champ d’étude privilégié pour les scientifiques du monde entier, désireux de percer les secrets des premières formes de vie sur Terre. Avec cette découverte, le Maroc confirme son statut de lieu incontournable pour l’archéologie mondiale, promettant de nouvelles révélations sur le passé lointain de notre planète.