Homosexualité : la fille de Paul Biya se confie sur la réaction de sa famille

Le 30 juin 2024, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a publiquement déclaré son amour pour une autre femme, provoquant une onde de choc à travers le pays. Sous son pseudonyme de scène, King Nasty, la jeune rappeuse a partagé une photo la montrant en train d’embrasser sa compagne. Sa légende audacieuse, « Je suis folle de toi, et je veux que tout le monde le sache », marque une rupture forte avec les attentes sociales de son environnement.

Cette annonce a divisé l’opinion publique au Cameroun, enflammant les réseaux sociaux. Si certains ont salué le courage de Brenda, y voyant un potentiel levier pour une évolution législative concernant les droits des homosexuels dans le pays. À l’opposé, certains milieux conservateurs ont vivement critiqué cette révélation, la considérant comme une provocation inutile.

Dans une interview au quotidien Le Parisien, Brenda révèle les détails de sa vie personnelle et les réactions familiales à son coming-out. Son frère, le premier à réagir, a exprimé sa colère face à la médiatisation de cette annonce sans préavis familial, reflétant la tension entre le désir de Brenda pour l’authenticité et les attentes familiales de discrétion.

Tout au long de l’interview, elle décrit une jeunesse marquée par la peur et le déni, compte tenu des traditions fortes du Cameroun. Sa première attirance pour une femme à 16 ans fut un choc personnel qu’elle a longtemps refusé d’accepter. Ce n’est qu’à l’université, loin des regards de sa famille, qu’elle a commencé à vivre ouvertement ses relations avec des femmes.

Sa récente relation avec la mannequin brésilienne Layyons, qu’elle fréquente depuis huit mois, a été le catalyseur de son coming-out. Malgré les visites de Layyons au Cameroun, Brenda n’avait jamais explicitement révélé la nature de leur relation à ses proches.

Les parents de Brenda, y compris le président et la première dame, ont tenté de faire retirer la publication, mais Brenda avait déjà pris sa décision, optant pour la transparence. Cette démarche s’est soldée par un « silence radio » de la part de ses parents, soulignant un fossé émotionnel et idéologique profond.

Au niveau légal, Brenda se heurte à une législation camerounaise rigide qui punit les relations homosexuelles de peines de prison. Elle espère que son histoire personnelle pourra contribuer à un assouplissement, voire une abrogation de ces lois, reflétant un changement de mentalité, notamment parmi les jeunes Camerounais.

La situation de Brenda Biya a également provoqué une réaction juridique : une association camerounaise a porté plainte contre elle, accusant Brenda de promouvoir l’homosexualité, ce qui souligne les tensions persistantes autour de cette question dans la société camerounaise.

Face à l’avenir, Brenda Biya envisage des conséquences personnelles potentiellement graves, incluant l’isolement familial et des risques légaux accrus. Cependant, son désir le plus cher reste une discussion ouverte et sincère avec ses parents pour clarifier sa position et ses attentes.