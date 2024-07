IA : la Chine dame le pion aux USA en termes de dépôts de brevets

Photo DR

La force de frappe de la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle continue de s’affirmer. Ce mercredi 3 juillet, un rapport de l’ONU a révélé que le nombre de brevets chinois en matière d’IA générative a été multiplié par huit au cours des dix dernières années. Ce résultat permet à la Chine de dominer le classement mondial des brevets d’IA générative, dépassant les États-Unis.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) indique dans son rapport que la Chine caracole en tête des nations dans le secteur du dépôt des brevets d’IA générative. L’accélération est phénoménale. Un quart des 54 000 brevets déposés depuis une décennie pour des innovations en matière d’IA générative ont été enregistrés par la Chine l’année dernière. Entre 2014 et 2023, plus de 38 000 innovations GenAI sont venues de Chine, sur un total de 54 000. Cela représente six fois plus que les États-Unis, qui se classent en deuxième position avec 6 276 brevets.

La Corée du Sud arrive en troisième position, avec 4 155 brevets, suivie du Japon avec 3 409. L‘Inde, avec 1 350 brevets GenAI déposés, affiche la croissance la plus forte, témoignant d’une dynamique prometteuse dans le secteur de l’IA générative.

Cette domination chinoise dans le domaine de l’IA générative n’est pas surprenante, compte tenu des investissements massifs et des politiques de soutien à l’innovation technologique déployés par le gouvernement chinois. La stratégie nationale de la Chine en matière d’IA vise à faire du pays le leader mondial de cette technologie d’ici 2030, avec des initiatives soutenant la recherche, le développement et l’application de l’IA dans divers secteurs industriels.

L’IA générative, qui comprend des technologies capables de créer du contenu nouveau et original, est en plein essor. Ces technologies sont utilisées dans des domaines aussi variés que la création artistique, la production de contenu numérique, l’amélioration des services client et le développement de nouvelles solutions médicales. La capacité de la Chine à innover et à déposer des brevets dans ce domaine est un indicateur clé de sa position dominante sur la scène mondiale.

L’ampleur des dépôts de brevets chinois reflète également une coopération étroite entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises privées en Chine. Cette synergie permet une avancée rapide des technologies d’IA et renforce la compétitivité de la Chine sur le marché international.