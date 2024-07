Intelligence artificielle et vie quotidienne : avantages et inconvénients

Photo : pixabay

L’apparition de l’intelligence artificielle a contribué à changer nos comportements et nos habitudes de consommation. Assurément, cela a affecté notre vie quotidienne. Bien que l’intelligence artificielle bénéficie d’avantages non négligeables, des limites sont également à connaître.

L’intelligence artificielle, un outil avec certaines limites

Grâce à l’arrivée de l’intelligence artificielle, nous avons pu constater une simplification dans la recherche d’informations. En effet, comme nous l’indique Cyberghost, nos préjugés ont affecté le rôle de l’IA, et ont surtout permis de mettre en avant de nombreuses limites. Bien que cela permette d’automatiser certaines missions, les inconvénients sont importants et nous rappellent qu’elle ne pourra pas remplacer l’activité humaine, bien au contraire.

Des informations erronées et pas d’actualité

Comme nous l’avons dit, l’IA collecte des données dénichées sur les moteurs de recherche et les réunit afin de les synthétiser.

Cependant, celles-ci ne sont pas toujours fiables et il est alors possible qu’elle génère de fausses informations. De plus, si le contexte n’est pas bien expliqué, ou que le problème à résoudre n’est pas précis, il est possible que l’intelligence artificielle ne comprenne pas et ne réponde donc pas à la demande précisément.

Nous pouvons également ajouter le fait que la base de données, selon un sujet, peut être assez discriminatoire. Cela s’explique par le fait que les informations sélectionnées par le développeur peuvent transcrire ce que l’on appelle un biais d’exclusion.

Un outil qui incite à la paresse

Avoir à sa disposition un outil de la sorte va inciter les utilisateurs à la paresse ou encore à la procrastination. En effet, les efforts pour trouver des informations vont être considérablement réduits, comme la rédaction de documents tels que des mails ou des documents administratifs, puisqu’elle peut être réalisée par l’IA.

Gain de temps et de productivité, des avantages considérables

Malgré les différents inconvénients que nous venons de citer, il ne faut pas négliger le fait que l’intelligence artificielle représente une grande avancée technologique. En effet, elle permet de centraliser de nombreuses informations et d’avoir un accès plus rapide à ces dernières. Malgré le manque de précision, si l’on engage des recherches supplémentaires en guise de vérification, le gain de temps reste considérable.

Grâce à cet accès centralisé, il est possible de décortiquer dans les moindres détails un sujet précis, et de manière très rapide. Cela favorise donc la productivité, comme l’indique l’Observatoire de l’Intelligence Artificielle du Panthéon la Sorbonne. En effet, en gagnant du temps sur les recherches, il devient possible de consacrer plus de temps à d’autres missions.

De plus, l’IA permet d’automatiser certaines tâches, comme la recherche de spams sur une adresse mail, par exemple. Au quotidien, cela vous permet donc de pouvoir faire d’autres activités, que vous pourriez ne pas avoir le temps de faire habituellement, telles que :

Passer du temps en famille ;

Profiter d’un moment de détente ;

Faire des activités extra-professionnelles.

En déléguant certaines missions à un outil d’intelligence artificielle, vous allez donc pouvoir constater de véritables avantages sur votre vie quotidienne. Mais, pour cela, vous devez tout de même vous assurer que la programmation et l’automatisation d’une tâche soit fiable et efficace.