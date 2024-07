Iran: Poutine félicite le nouveau Président, ce qu’il espère

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Le Kremlin a publié un communiqué dans lequel le président russe Vladimir Poutine exprime ses « félicitations sincères » à Massoud Pezeshkian, récemment élu président de l’Iran à l’issue du second tour de l’élection présidentielle. Vladimir Poutine a souligné que les relations entre la Russie et l’Iran étaient marquées par l’amitié et le bon voisinage, saluant la coordination efficace entre les deux pays sur les questions internationales d’actualité.

Massoud Pezeshkian, réformateur de 69 ans connu pour son plaidoyer en faveur d’une ouverture de l’Iran vers l’Occident, a remporté cette élection présidentielle organisée précipitamment suite au décès tragique du président ultraconservateur Ebrahim Raïssi. Le nouveau président iranien a devancé son rival ultraconservateur Saïd Jalili dans un scrutin qui a captivé l’attention internationale.

Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que la présidence de Massoud Pezeshkian renforcerait davantage la coopération bilatérale entre la Russie et l’Iran, bénéfique pour les peuples des deux nations. Il a conclu son message en souhaitant à Massoud Pezeshkian succès, santé et prospérité dans ses nouvelles fonctions présidentielles.