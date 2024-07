JO 2024: le Bénin entre en scène ce dimanche

Photo DR

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont marqué le début officiel des festivités avec une cérémonie d’ouverture impressionnante, se déroulant le vendredi 26 juillet sur les rives de la Seine. À présent, les athlètes béninois se préparent à entrer en lice ce dimanche, lançant ainsi leur parcours olympique dans cette 33e édition des Jeux.

Au total, ce sont plus de 10 500 sportifs de diverses disciplines qui concourront à Paris. Parmi eux, cinq athlètes représentent le Bénin, chacun se préparant à donner le meilleur de lui-même dans ses épreuves respectives. Alexis Kpadé ouvrira le bal pour le Bénin en natation avec le 100m dos, prévu pour le 28 juillet. Il sera suivi par Valentin Houinato, qui disputera le judo en -81 kg le 30 juillet.

Le 2 août, Noélie Yarigo s’alignera pour la course du 800m dans la catégorie athlétisme, tandis que Didier Kiki prendra part aux épreuves de 100m le 3 août. Ionnah Douillet complétera les représentations béninoises dans la même journée en natation avec le 50m nage libre.

Les athlètes béninois ont récemment été honorés lors d’une réception organisée à l’ambassade du Bénin à Paris, en présence du ministre des Sports et de l’ambassadrice du Bénin. Ce moment fort a également vu Noélie Yarigo et Valentin Houinato être désignés porte-drapeaux de leur pays. Cette reconnaissance témoigne de l’importance accordée à leur participation et des attentes élevées des autorités béninoises.