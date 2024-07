La Chine domine les USA dans un domaine clé, mais garde le secret (WSJ)

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Depuis quelques mois, les scientifiques chinois semblent être un peu plus sur la retenue. Tout du moins, ces derniers continuent de travailler, mais évoquent un peu moins leurs trouvailles et percées. La raison ? La crainte de nouvelles sanctions imposées par les États-Unis. Mais pourquoi, exactement ?

Selon certaines informations, la Chine disposerait aujourd’hui des machines les plus puissantes du marché, loin devant les USA qui disposaient pourtant de ce qu’il se fait de mieux en termes de technologie. Fort de ce constat, la Chine se montre silencieuse. Celle-ci refuse de mettre en avant ses outils à disposition pour éviter de se faire sanctionner par les autorités internationales, américaines notamment.

La Chine disposerait des ordinateurs les plus puissants au monde

En effet, la Chine ne souhaite pas ébruiter son leadership en la matière. D’ailleurs, pour être sûr de ne pas prendre la lumière, Pékin a confirmé qu’elle ne participait plus au concours Top500, qui classe les superordinateurs les plus rapides du monde. Selon le Wall Street Journal, média américain, les superordinateurs sont des indicateurs clés de développement technologique, ces derniers permettant de travailler sur :

le développement d’armes militaires défensives,

de réaliser des percées technologiques,

d’avancer en matière de percées scientifiques.

Et s’il s’avère que Washington apprend qu’effectivement, Pékin dispose de superordinateurs extrêmement puissants, alors des mesures extrêmement sévères pourraient être prises pour ralentir le développement chinois en la matière. Une course au leadership que les États-Unis ne veulent absolument pas perdre !

Les États-Unis, prêts à sévir ?

D’ailleurs, plusieurs entreprises chinoises, spécialisées en la matière, ont été prises pour cible par le gouvernement américain. Ces dernières étaient soupçonnées d’avoir utilisé ces superordinateurs, dans le but de développer à la fois leurs capacités militaires, mais aussi nucléaires. Ainsi, les entreprises américaines avaient (et ont toujours) pour interdiction, de vendre puces et autres pièces permettant de développer des ordinateurs extrêmement puissants.