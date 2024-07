La Russie a fait de sérieux ravages avec une frappe en Ukraine

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Plus de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, les principaux belligérants continuent de se livrer coup pour coup. Le mardi 2 juillet, Moscou a d’ailleurs effectué une annonce importante, affirmant avoir détruit bon nombre d’équipements ukrainiens, avec un seul et unique missile.

La frappe aurait eu lieu sur l’aéroport de Murhorod, dans la région de Poltava. Selon les premières informations, Moscou aurait, avec un seul et unique missile Iskander-M, détruit 5 chasseurs SU-27 et endommagé deux autres machines similaires. Une bien mauvaise pour les forces ukrainiennes qui rencontrent énormément de difficultés à contenir l’assaut de l’armée russe.

Moscou frappe l’Ukraine

L’information a été conformée par le ministère de la Défense russe, qui a profité de cette occasion pour également diffuser la vidéo de cette attaque. Une information toutefois démentie par un haut responsable de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat. Si celui-ci a confirmé qu’une attaque a eu lieu et que des pertes ont été enregistrées, celles-ci seraient assez loin d’être aussi importantes que ce qui est affirmé côté russe.

Dans tous les cas, tout le monde s’accorde pour dire que cette attaque a été rendue possible grâce à une opération de reconnaissance effectuée à l’aide d’un drone. Une menace sérieuse pour Yuriy Ihnat, qui reconnaît les difficultés rencontrées par Kiev pour les stopper, les bloquer et les empêcher d’être actifs afin de causer du tort aux infrastructures et citoyens ukrainiens.

L’Ukraine attend les F-16 américains

Côté aviation, toujours, l’Ukraine devrait bientôt être en mesure de répondre de manière plus efficace aux offensives russes, dans les aires. En effet, Kiev va recevoir ses premiers F-16. Et justement, Moscou, dans le but d’éviter une escalade du conflit et une éventuelle supériorité ukrainienne dans le ciel, tente de détruire l’ensemble des aéroports susceptibles d’accueillir ces appareils.