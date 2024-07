Armement: livraison majeure de la France à ce pays arabe

Mohammed ben Zayed, Président des Émirats Arabes Unis

Le contexte géopolitique international actuel fait que bon nombre de nations investissent pour moderniser et renforcer leur défense. Cela passe par l’acquisition de nouvelles technologies. C’est notamment le cas avec les drones, mais aussi avec les navires de guerre. Et à ce jeu-là, un pays du Moyen-Orient surprend.

Ce pays, ce sont les Émirats arabes unis. En collaboration avec la France, les Émirats ont annoncé que leur tout nouveau bateau de guerre était terminé. Il a d’ailleurs été officiellement présenté le 27 juin dernier. Pour l’occasion, hauts gradés émiratis et industriels français étaient présents du côté de Lorient, en Bretagne, pour assurer le lancement officiel de ce bâtiment d’exception.

Un contrat en or entre la France et les Émirats

Cette cérémonie marque la fin d’un partenariat entamé dès 2019 entre le gouvernement des Émirats et le Naval Group. Deux grandes corvettes ont ainsi vu le jour : Bani Yas, dans un premier temps, puis la Al Emarat. Deux bateaux spécifiquement pensés, imaginés et conçus pour assurer la protection maritime des côtes émiraties, mais aussi pour la guerre navale, dans le cas où le besoin s’en ferait ressentir.

En tout et pour tout, ce contrat passé aura eu une valeur de 750 millions d’euros, soit 375 millions d’euros par frégate. D’ici à quelques semaines, la Al Emarat devrait rejoindre Abu Dhabi, où elle sera stationnée. En attendant, l’équipage reste sur place pour bénéficier d’une formation complète sur les technologies utilisées et déployées au sein de ce navire, dans le but d’en maîtriser parfaitement les contours.

Des corvettes modulables et multi-missions

Ces corvettes de type Gowind sont connues pour être particulièrement flexibles. Modulables, elles s’adaptent parfaitement à différents types de missions. Elles sont particulièrement efficaces dans le cadre d’une stratégie de défense anti-aérienne ou anti-sous-marine. De quoi permettre aux Émirats de se montrer plus fort encore et s’imposer comme un acteur régional incontournable face aux tentatives de déstabilisation.