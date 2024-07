La Russie bombarde une ONG européenne en Ukraine pour envoyer un message

Photo DR

Dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe de missile a touché les bureaux de la Fondation suisse de déminage (FSD) à Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine. Cet événement marque une nouvelle étape dans le conflit qui se poursuit depuis plus de deux ans, soulignant la complexité croissante des enjeux géopolitiques et humanitaires dans la région.

Vers 5 heures du matin, le bâtiment abritant la FSD a été frappé, causant l’effondrement de plusieurs étages et des dégâts importants aux véhicules de l’organisation. Bien qu’aucune victime n’ait été signalée parmi le personnel de l’ONG, l’attaque a considérablement perturbé les opérations de déminage dans la zone.

Un acte délibéré aux multiples interprétations

Les autorités locales affirment que le timing de l’attaque, en pleine nuit, suggère une volonté délibérée de cibler l’infrastructure de l’ONG tout en minimisant les pertes humaines. Cette frappe intervient dans un contexte où la FSD, forte de plus de 600 employés actifs dans les provinces de Tchernihiv, Kharkiv et Donetsk, jouait un rôle crucial dans le déminage humanitaire.

Certains analystes voient dans cet acte un message direct adressé non seulement à la Suisse, mais aussi à l’ensemble des pays occidentaux impliqués dans des activités humanitaires en Ukraine. Ils soulignent que la Russie pourrait chercher à dissuader les interventions étrangères, même celles à caractère non militaire, dans ce qu’elle considère comme sa sphère d’influence.

Le déminage, un enjeu stratégique du conflit

La FSD, active en Ukraine depuis 2015, avait intensifié ses opérations après le début de la guerre en février 2022. Son travail de déminage et d’éducation aux risques des mines est considéré comme essentiel pour la sécurité des populations civiles et la reconstruction future du pays. En ciblant une ONG spécialisée dans ce domaine, les forces russes pourraient chercher à envoyer un message: pas d’intervention extérieure en Ukraine. Pour certains analystes le pays chercherait à entraver les efforts de sécurisation des territoires libérés par l’Ukraine, prolongeant ainsi l’impact de leur présence militaire même après leur retrait.

Tensions diplomatiques et défis humanitaires

Le Département fédéral des affaires étrangères suisse a qualifié l’attaque de violation du droit international humanitaire, une position qui reflète la préoccupation croissante de la communauté internationale face à ce type d’actions. La guerre en Ukraine continue de poser des défis complexes à la communauté internationale. L’attaque contre la FSD illustre la difficulté de mener des opérations humanitaires dans un contexte de conflit actif, où les lignes entre cibles militaires et civiles semblent de plus en plus floues. C’est le même cas qui se pose en Israël où Tsahal a été accusé de bombarder des organisations humanitaires.

Alors que le conflit entre dans sa troisième année, cet événement souligne l’urgence de trouver des solutions pour régler diplomatiquement le conflit comme le réclament plusieurs acteurs politiques et associatifs.