Le journaliste béninois François-Xavier Noumon conduit à sa dernière demeure

Dans l’après-midi de ce mardi 23 juillet, le journaliste béninois François-Xavier Noumon a été conduit à sa dernière demeure. Sa dépouille repose désormais au cimetière PK14. Mais avant sa mise en terre, nombreuses ont été ces personnes à avoir fait le déplacement dans le but de lui rendre un dernier hommage. Dans la cour de la mosquée centrale à Zongo, on pouvait ainsi voir un nombre de négligeable de journalistes ainsi que de personnalités publiques. La prière musulmane faite sur le corps a été le premier acte avant son inhumation.

Sur place, consternation, désolation et tristesse se lisaient sur les visages. De façon unanime, l’illustre disparue aura laissé dans le cœur de ceux qu’il a côtoyé de très bons souvenirs. C’est le cas de la présidente de l’Union des Professionnels des Médias, Zakiatou Latoundji. « Je retiens de Xavier un homme très calme, très patient et très coopératif. C’est difficile déjà pour nous qui sommes de sa famille professionnelle. Je prie que Dieu, qui sait faire toute chose bonne en son temps, qui a décidé qu’il en soit ainsi, puisse les consoler, leur apporter la paix nécessaire et les aider à surmonter ‘‘l’après Xavier’’ », a confié la présidente de l’Upmb.

Le décès brutal de ce jeune journaliste aura laissé le monde des médias dans le deuil depuis quelques jours. Selon les informations rapportées par les proches, le décès est survenu suite à un violent accident de circulation. A en croire « Bénin Intelligent », son véhicule aurait dévié alors qu’il était au niveau carrefour « Abattoir ». «François n’est pas entré en collision avec quelqu’un. Il aurait dévié seul du chemin, précisément au niveau du carrefour «Abattoir», heurtant mortellement un poteau électrique. Visiblement, il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité puisqu’il a été projeté hors de sa voiture avec de profonde entorse à la tête», aurait confié un proche à ce média béninois.