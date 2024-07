Législatives : une économiste allemande inquiète pour la France

Jordan Bardella (Stéphane de Sakutin AFP )

L’Europe, attentive, scrute avec appréhension les élections législatives françaises, susceptibles de consacrer la montée de Jordan Bardella à la tête du pays. Dans ce climat de tension accrue, Monika Schnitzer, économiste allemande éminente, exprime dans une interview à L’Express, de profondes réserves quant à l’orientation future de la France. Détentrice de la chaire de recherche économique comparative à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, elle prévoit que l’Allemagne pourrait être contrainte de revoir ses alliances au sein de l’Union européenne.

Schnitzer analyse avec précision les enjeux des législatives, marquées par la probable victoire du Rassemblement national, un parti qui promeut une vision eurosceptique et antieuropéenne. Selon elle, cela représente une menace non seulement pour la cohésion européenne mais également pour la stabilité économique de la France. Les politiques proposées par le Rassemblement national pourraient induire une nouvelle dégradation de la notation de la dette française, ce qui aggraverait les pressions financières déjà existantes.

En outre, la crise politique que connaît la France, comparée par l’économiste à la décision de David Cameron de lancer le référendum sur le Brexit, pourrait conduire à des résultats similaires : une aggravation de la situation politique et économique. Pourtant, la situation économique de la France, plus favorable que celle de l’Allemagne en termes de croissance et de chômage, ne justifie pas selon elle un vote aussi radical.

L’extrême droite française, si elle parvient au pouvoir, pourrait restreindre les échanges, notamment les exportations d’énergie, espérant influencer à la baisse les prix de l’énergie. Cependant, cette stratégie risque de réduire les revenus des producteurs et d’augmenter l’instabilité économique, rendant le refinancement de la dette plus difficile et intensifiant les tensions avec les marchés financiers.

Concernant la politique migratoire, le RN espère faire des économies en limitant l’immigration, mais Schnitzer met en garde contre les simplifications excessives de cette approche, soulignant les défis démographiques communs à tous les pays européens, nécessitant une main-d’œuvre suffisante.

Face à ces préoccupations, Schnitzer encourage le maintien du dialogue avec la France, même dirigée par l’extrême droite, en parallèle à la recherche de nouveaux alliés au sein de l’Europe qui sont prêts à collaborer étroitement sur des projets communs. Elle rappelle l’importance de règles européennes communes pour la protection des États membres.

Cette analyse détaillée par Monika Schnitzer montre l’impact potentiel des élections législatives sur le positionnement international de la France et la nécessité d’une Europe unie et forte, capable de faire face ensemble aux défis politiques et économiques globaux.