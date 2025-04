Europe: la Russie avertit ces pays en cas d’escalade

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Depuis février 2022, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a profondément modifié l’équilibre géopolitique européen. Cette situation militaire, qui perdure maintenant depuis plus de trois ans, a entraîné des tensions diplomatiques considérables entre Moscou et les pays occidentaux, particulièrement ceux membres de l’OTAN. Les relations entre la Russie et ses voisins européens se sont significativement détériorées, avec des échanges diplomatiques de plus en plus acerbes et des manœuvres militaires aux frontières qui inquiètent la communauté internationale.

Des menaces directes envers les États frontaliers

Le directeur des services de renseignement extérieurs russes, Sergueï Narychkine, vient d’émettre une mise en garde sévère à l’encontre de plusieurs nations européennes. Selon ses déclarations, la Pologne et les trois républiques baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – seraient particulièrement vulnérables en cas d’affrontement entre Moscou et l’Alliance atlantique.

« Ces pays seront les premiers à subir les conséquences » d’un tel conflit, a affirmé le chef du renseignement russe. Cette déclaration apparaît comme une menace à peine voilée, suggérant que ces nations pourraient connaître un sort comparable à celui de l’Ukraine si la situation venait à dégénérer davantage.

Des relations historiquement tendues

Ces avertissements s’adressent à des États qui entretiennent des rapports complexes avec leur puissant voisin oriental. Depuis leur émancipation de l’Union soviétique en 1991, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont constamment manifesté leur méfiance envers les ambitions russes. Ces trois républiques baltes, qui partagent toutes une frontière terrestre avec la Fédération de Russie, ont régulièrement exprimé leurs préoccupations quant à une possible action militaire russe sur la frontière orientale de l’OTAN.

L’adhésion de ces pays à l’Alliance atlantique et leur position souvent critique vis-à-vis des politiques du Kremlin ont contribué à maintenir un climat de tension. La Pologne, également mentionnée dans l’avertissement de Narychkine, a elle aussi adopté une position ferme face à Moscou ces dernières années.

Les observateurs internationaux interprètent ces déclarations comme un nouvel exemple de la rhétorique agressive employée par les responsables russes pour dissuader les pays occidentaux d’intensifier leur soutien à l’Ukraine ou de renforcer leur présence militaire aux frontières russes.