Ligue Professionnelle de handball au Bénin : Des innovations pour la saison 2024

Dès ce jeudi 25 juillet 2024, le coup d’envoi de la Ligue professionnelle de Handball sera donné. On retient que, pour cette nouvelle saison, un nouveau format est adopté. Il s’agit d’un jeu qui se fera en trois phases. D’abord, il y aura les préliminaires ensuite la phase intermédiaire et enfin les play-offs.

Les préliminaires dans le cadre de cette compétition se passeront entre les équipes ayant pris part aux Play offs de la saison écoulée. Cette première phase se jouera du 25 au 29 juillet. Les équipes participeront à un championnat à l’issue duquel un classement de 1 à 6 sera effectué. Le classement se fera en deux poules (A et B). Le groupe A sera constitué des 1er, 3è et 5è. Le groupe B par contre sera constitué des équipes des 2è, 4è et 6è du classement.

La phase des préliminaires regroupe huit équipes masculines et sept (07) équipes féminines. La phase des « Plays-offs » regroupera les six meilleures équipes en hommes et cinq meilleures équipes en dames dans un championnat linéaire groupé. La finale sera disputée par les équipes classées première et deuxième dans chaque catégorie. Les 3eme et 4eme se disputeront les troisièmes et quatrièmes places.

Les équipes inscrites pour la saison 2024

Dames (07)

Flambeau SC (Abomey)

Adjidja HBC (Cotonou)

Aso Modèle (Porto-Novo)

Aspac HBC (Cotonou)

Espoir HBC (Parakou)

Aso Baobab (Lokossa)

Flowers CNSS (Cotonou)

Hommes (12)

Abo Sport (Abomey)

Adjidja HBC (Cotonou)

AS Canon (Porto-Novo)

Aso Modèle (Porto-Novo)

Aso Volcan (Cotonou)

Aspac HBC (Cotonou)

ASSEC (Djougou)

Bosco Star (Parakou)

Buffles HBC (Parakou)

Espoir HBC (Parakou)

Faucons HBC (Natitingou)

Flowers CNSS (Cotonou)