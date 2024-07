Longévité: la doyenne d’âge des USA partage son secret

Elizabeth Francis. Photo : DR

La quête de la longévité fascine l’humanité depuis des siècles. Récemment, une femme ayant atteint l’âge remarquable de 115 ans a partagé sa philosophie de vie, offrant un aperçu précieux sur les secrets d’une existence prolongée. Elizabeth Francis, doyenne des États-Unis, a livré une sagesse inattendue qui invite à la réflexion sur les facteurs contribuant à une vie épanouie et durable.

Elizabeth Francis, née en 1909 en Louisiane, incarne un siècle d’histoire vivante. Témoin de nombreux événements marquants, dont le naufrage du Titanic et la Première Guerre mondiale, elle porte en elle la mémoire d’une époque révolue. Son parcours exceptionnel suscite l’admiration et l’intérêt, notamment pour son approche de la vie.

Le conseil de longévité d’Elizabeth Francis surprend par sa simplicité : « Dites ce que vous pensez et ne vous retenez pas avant de parler« . Cette philosophie, axée sur l’authenticité et l’expression de soi, contraste avec les recommandations habituelles centrées sur l’alimentation ou l’exercice physique. Elle suggère que la liberté d’expression et l’honnêteté envers soi-même et les autres pourraient jouer un rôle crucial dans le bien-être à long terme.

La centenaire vit actuellement avec sa fille de 95 ans, illustrant une relation intergénérationnelle peu commune. Leur quotidien, empreint de rires et de moments partagés devant de vieux épisodes télévisés, témoigne de l’importance des liens familiaux et de la joie simple dans la longévité.

L’attitude de Mme Francis face à son âge avancé est empreinte de gratitude. Lorsque sa petite fille l’a questionné sur ce qu’elle ressentait à l’idée d’avoir 115 ans, elle a exprimé simplement sa reconnaissance envers Dieu pour sa longévité. Cette perspective spirituelle et reconnaissante pourrait être un facteur contribuant à son bien-être durable.

La longévité exceptionnelle d’Elizabeth Francis a été reconnue officiellement. En avril dernier, l’organisation LongeviQuest lui a décerné une plaque, la désignant comme la personne la plus âgée des États-Unis. Ce titre prestigieux soulève des questions sur les facteurs génétiques, environnementaux et personnels qui ont pu contribuer à sa longévité remarquable.