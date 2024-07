Maghreb: ce pays veut intégrer le top 3 des investisseurs en startups d’Afrique

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Le Maroc, en pleine transformation économique et technologique, émerge comme un véritable eldorado pour les startups africaines. Sous l’impulsion de ses leaders économiques et de ses fonds d’investissement, le pays se profile un avenir où l’innovation et la technologie occupent une place centrale.

L’initiative « Digital Morocco » illustre cette dynamique, visant à faire du Maroc, dans un horizon de cinq ans, le troisième plus grand investisseur en startups du continent. En 2023, les investissements dans ce secteur ont bondi de 93 %, témoignant de l’attrait croissant des entrepreneurs pour le marché marocain. Cette montée en puissance est soutenue par une dizaine de fonds d’investissement publics et privés, créés pour encourager l’innovation.

Selon le Global Startup Ecosystem Report (GSER) de StartupBlink, le Maroc se classe désormais à la 34ème place mondiale, reflétant la vitalité de son écosystème entrepreneurial. Casablanca, en particulier, se distingue comme un épicentre de l’innovation en Afrique du Nord, se classant troisième dans l’indice régional de l’écosystème des startups, juste derrière Le Caire et Tunis.

Cependant, l’accès au financement reste un défi majeur. Les principaux fonds d’investissement marocains ont injecté environ 44 millions de dollars ces dernières années et ambitionnent de doubler ce chiffre, avec un accent sur les startups dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’industrie. Le Fonds Maroc Numérique, depuis sa création en 2010, a investi 25 millions de dollars dans 26 startups. De plus, le programme Founders 212, lancé par le Fonds d’État pour la gestion et les dépôts en 2019, a ajouté 12 millions de dollars à l’écosystème, avec des plans pour augmenter ces investissements.

L’Université Mohammed VI de technologie a également contribué avec le Fonds d’entrepreneuriat UM6B, qui a investi 7 millions de dollars depuis 2021 et vise 50 millions de dollars d’investissements à terme, en se concentrant sur les startups deep tech dans des domaines variés comme l’agriculture, la chimie, les soins de santé et les technologies vertes.

Malgré ces efforts, plusieurs obstacles freinent encore le développement des startups au Maroc. Les réglementations restrictives, les contrats gouvernementaux souvent limités et une demande insuffisante pour les services publics sont autant de freins à surmonter. De plus, la taille réduite du marché local pose un autre défi. Toutefois, les investisseurs voient dans le marché africain un terreau fertile, en ciblant des entreprises émergentes non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans le Golfe.

Les perspectives pour 2024 sont encourageantes. Le nombre de startups au Maroc devrait augmenter de 20 %, dépassant les 1 500 entreprises, et les revenus des entreprises marocaines devraient croître de 15 %, atteignant environ 200 millions de dollars. Les secteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC), de la santé et de la biotechnologie, ainsi que du tourisme, offrent des opportunités significatives. Le ministère a investi plus de 8 milliards de dollars dans le tourisme, un secteur qui continue de croître et d’offrir des perspectives pour les startups axées sur les expériences touristiques, les réservations d’hôtels et la gestion des forfaits de voyage.

Malgré ces progrès, le manque d’infrastructures et de ressources demeure un obstacle à surmonter. L’éducation et la formation aux compétences numériques sont cruciales pour préparer les jeunes Marocains au marché du travail et stimuler la croissance économique.