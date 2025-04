Maghreb: une chaîne de restauration américaine cible un marché

Photo : WILL PUGH

Ces dernières années, le Maroc a vu une multiplication des implantations de groupes étrangers, attirés par un marché dynamique et en pleine croissance. Ce phénomène découle d’une série de facteurs, notamment la stabilité économique relative, l’ouverture aux investissements étrangers, et un secteur de consommation en expansion. De nombreuses enseignes internationales choisissent le pays comme tremplin pour se positionner en Afrique du Nord et au-delà, dans l’optique de profiter de l’emplacement stratégique du Maroc, à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

C’est dans ce contexte que la chaîne américaine Church’s Texas Chicken fait son entrée sur le marché marocain. Spécialisée dans le poulet frit, l’enseigne s’inscrit dans une stratégie d’expansion plus large qui inclut des pays comme l’Allemagne, la Hongrie, la Géorgie, et l’Azerbaïdjan. Ces implantations visent à renforcer la présence internationale de la marque, dont le réseau compte déjà plus de 1 400 restaurants dans 22 pays. Le Maroc s’ajoute ainsi à la liste des nouvelles destinations où l’enseigne prévoit de se développer, avec des perspectives d’ouverture de plusieurs établissements dans les années à venir.

L’expansion de Church’s Texas Chicken est alimentée par un plan ambitieux visant à accroître la présence de la marque de plus de 50 % d’ici 2028, avec l’objectif de réaliser 2 milliards de dollars de ventes. Ce projet s’appuie sur une analyse approfondie des marchés locaux, permettant à l’entreprise d’identifier un segment spécifique du marché, encore insuffisamment desservi, en quête de produits de qualité à des prix abordables. Cette stratégie a été formulée par Eric Hanson, vice-président du développement international, qui précise que la marque entend combler une lacune dans ce domaine avec des produits à la fois accessibles et savoureux.

À travers cette expansion, Church’s Texas Chicken vise non seulement à satisfaire la demande croissante de produits alimentaires de qualité à prix compétitifs, mais aussi à renforcer sa position sur un marché européen qui, selon Roland Gonzalez, directeur général de l’enseigne, joue un rôle central dans la stratégie globale de la marque. Le Maroc, avec ses atouts économiques et sa position géographique privilégiée, représente une étape clé dans l’extension du réseau de la chaîne à l’international.