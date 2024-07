Maghreb : ces aéroports enregistrent une hausse d’affluence

Les aéroports tunisiens connaissent une période de forte activité, marquée par une hausse significative du trafic passagers au cours du premier semestre 2024. D’après les chiffres récents publiés par l’Office de l’aviation civile et des aéroports de Tunisie (OACA), ce sont 4,2 millions de voyageurs qui ont transité par les différents aéroports du pays, soit une progression de 9,6 % par rapport à la même période en 2023.

L’aéroport international de Tunis-Carthage, principal hub aérien du pays, a enregistré une fréquentation impressionnante avec 3,3 millions de passagers, représentant une croissance de 9,1 % en comparaison avec le premier semestre de l’année précédente. Ce chiffre confirme la position de Tunis-Carthage comme le principal point d’entrée et de sortie aérienne de la Tunisie, soutenu par une infrastructure moderne et une offre de services étendue.

L’aéroport de Djerba-Zarzis, un autre acteur majeur du secteur aérien tunisien, a également connu une forte hausse de son trafic passager. Au cours des six premiers mois de 2024, cet aéroport a accueilli 820 000 passagers, marquant une progression de 10,2 % par rapport à la même période en 2023. Ce dynamisme s’explique par la popularité croissante de Djerba comme destination touristique, ainsi que par les efforts constants pour améliorer les services et les infrastructures de l’aéroport.

Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance notable du trafic aérien en Tunisie. Tout d’abord, le secteur touristique tunisien montre des signes de reprise robuste après les années marquées par la pandémie de la COVID-19. Les efforts de promotion touristique, combinés à une stabilité politique relative et à des conditions sécuritaires améliorées, attirent de plus en plus de visiteurs internationaux.

Ensuite, les investissements continus dans les infrastructures aéroportuaires et les initiatives visant à améliorer l’expérience des passagers jouent un rôle crucial. Les aéroports tunisiens bénéficient de programmes de modernisation qui visent à accroître leur capacité et à offrir des services de meilleure qualité aux voyageurs.

Le dynamisme observé dans les aéroports tunisiens au cours du premier semestre 2024 est prometteur pour le reste de l’année. Les autorités aéroportuaires continuent de mettre en œuvre des stratégies pour attirer davantage de compagnies aériennes et augmenter le nombre de destinations desservies. L’objectif est de renforcer la position de la Tunisie comme un hub aérien clé au Maghreb et une destination touristique de premier plan.