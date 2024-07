Maghreb: cette compagnie aérienne veut s’imposer comme un leader

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Le paysage aérien marocain connaît actuellement une transformation majeure. Ryanair, le géant irlandais du transport aérien à bas coût, intensifie sa présence sur le territoire chérifien, défiant ouvertement la suprématie de Royal Air Maroc (RAM). Cette offensive stratégique s’inscrit dans un contexte où le Maroc, carrefour entre l’Europe et l’Afrique, voit son secteur touristique en pleine expansion et s’apprête à co-organiser la Coupe du Monde de football en 2030. La compagnie irlandaise, déjà bien implantée, vise à capitaliser sur ces opportunités pour accroître sa part de marché et redéfinir les contours du transport aérien dans la région.

L’expansion fulgurante de Ryanair au Maroc se matérialise par des chiffres impressionnants. La compagnie dessert désormais 12 villes marocaines, opérant 175 routes différentes et assurant pas moins de 1 100 vols hebdomadaires en haute saison. Cette présence massive se traduit par des projections ambitieuses : Ryanair anticipe le transport de cinq millions de passagers dans les aéroports marocains durant la saison estivale, soit une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente.

Publicité

L’investissement de Ryanair dans le royaume chérifien ne se limite pas à l’augmentation de ses fréquences de vol. La compagnie a récemment inauguré sa quatrième base à Tanger, marquant ainsi son engagement à long terme dans le pays. Avec un investissement total de 1,3 milliard d’euros, principalement alloué à l’acquisition de nouveaux appareils, Ryanair démontre sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable du ciel marocain.

Eddie Wilson, le patron de Ryanair DAC, ne cache pas son enthousiasme quant aux perspectives de croissance au Maroc. Il souligne la dynamique économique du pays, son attrait touristique toutes saisons, et l’opportunité unique que représente l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de football en 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Cette vision optimiste se traduit par une stratégie agressive visant à concurrencer directement Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc.

La compétition accrue sur le marché marocain promet d’être bénéfique pour les consommateurs. Ryanair entend proposer des tarifs particulièrement attractifs, obligeant ses concurrents à repenser leurs stratégies opérationnelles et marketing. Cette dynamique concurrentielle pourrait bien redéfinir les standards du transport aérien au Maroc, au profit des voyageurs.

Un aspect crucial de la stratégie de Ryanair concerne la diaspora marocaine en Europe. La compagnie opère déjà 76 vols hebdomadaires entre la Belgique et le Maroc, ciblant spécifiquement les communautés marocaines établies en Belgique, France, Espagne et Pays-Bas. Eddie Wilson compare cette situation à l’expérience irlandaise, où Ryanair a joué un rôle clé dans le maintien des liens entre la diaspora et le pays d’origine.

Publicité

Cette approche pourrait transformer les habitudes de voyage de la communauté marocaine en Europe, facilitant des retours plus fréquents au pays. Wilson envisage un scénario où, à l’instar de la diaspora irlandaise au Royaume-Uni, les Marocains d’Europe pourraient effectuer des allers-retours réguliers vers leur pays d’origine, renforçant ainsi les liens familiaux et culturels.