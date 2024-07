Maghreb: cette destination touristique est la plus attrayante d’Afrique, selon Tripadvisor

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le Maroc, pays envoûtant aux mille facettes, se démarque indéniablement comme la destination touristique la plus attrayante en Afrique. Cette affirmation est solidifiée par le récent classement de Tripadvisor, où le royaume chérifien a brillamment conquis les premières positions grâce à ses trésors culturels et naturels uniques.

Au cœur de cette reconnaissance, le Jardin Majorelle à Marrakech émerge comme une véritable icône. Célèbre pour ses murs bleus saisissants et ses espèces végétales exotiques, ce jardin captivant a su capturer l’imagination des voyageurs du monde entier. En second lieu, le Palais de la Bahia, symbole de l’architecture traditionnelle marocaine, enchante par sa splendeur et sa richesse historique, renforçant ainsi la réputation de Marrakech comme une ville à l’aura magique.

Publicité

Néanmoins, ce n’est pas seulement Marrakech qui brille au firmament touristique marocain. À Casablanca, la Mosquée Hassan II fascine avec son toit innovant et ses intérieurs somptueux, attirant les visiteurs en quête de beauté architecturale et spirituelle.

Mais le véritable enchantement du Maroc ne se limite pas à ses villes emblématiques. L’expérience inégalée d’un voyage de trois jours de Marrakech à Fès via le désert de Merzouga séduit par sa promesse de découvertes inoubliables. La traversée des dunes dorées à dos de chameau, ponctuée par les magnifiques levers et couchers de soleil, offre une immersion totale dans la majesté du Sahara.

Les aventuriers sont également invités à explorer les montagnes de l’Atlas, à s’émerveiller devant les vallées verdoyantes et les cascades rafraîchissantes, et à découvrir les secrets de l’huile d’argan dans les coopératives locales. Enfin, la cuisine marocaine, réputée pour sa richesse de saveurs et sa diversité, ainsi que la musique et la danse traditionnelles, complètent cette expérience sensorielle unique.