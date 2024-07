Nickel: le plus gros producteur a désormais sa première usine de batteries

Photo Unsplash

L’importance du nickel dans la transition énergétique est primordiale. Ce métal, central dans la fabrication de l’acier inoxydable, joue un rôle crucial dans la production des batteries pour véhicules électriques. Son utilisation dans ce secteur est en augmentation constante en raison de la demande croissante pour des solutions de mobilité durable. Avec la récente inauguration de la première usine de batteries en Indonésie, le pays renforce son statut de leader mondial dans la production de nickel et marque un tournant décisif dans son engagement envers la chaîne d’approvisionnement des technologies vertes.

Le mercredi passé, l’Indonésie a ouvert les portes de son premier site de production de batteries pour véhicules électriques. Située à Karawang, à l’ouest de Java, cette installation est le fruit d’une collaboration entre Hyundai Motor Group et LG Energy Solution. Le président indonésien Joko Widodo a souligné que cette usine, la plus grande de son genre en Asie du Sud-est, symbolise l’ambition du pays de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur global des véhicules électriques.

Le projet, d’un coût annoncé de 9,8 milliards de dollars, a été lancé en 2020 et prévoit une capacité initiale de production de 10 gigawattheures par an, avec une extension envisagée à 20 GWh. Outre son impact économique, l’usine répond à un objectif stratégique plus large. En effet, depuis janvier 2020, l’Indonésie a interdit l’exportation de minerai de nickel brut pour encourager les investissements locaux et la création de valeur ajoutée à partir de ses ressources naturelles.

L’usine de Karawang ne se limite pas à produire des batteries pour le marché local. Elle équipera également 50.000 unités du SUV Kona de Hyundai, affirmant ainsi la place de l’Indonésie dans la chaîne de valeur mondiale du nickel et des technologies propres. Cette initiative est une réponse directe à la politique du gouvernement visant à transformer l’économie nationale en réduisant sa dépendance aux exportations de matières premières.

Sur le plan international, l’Indonésie, avec ses immenses gisements, domine la production mondiale de nickel, représentant plus de la moitié de l’offre mondiale. Cette prédominance est renforcée par des investissements substantiels, notamment de la Chine, qui ont également permis l’évolution des techniques de raffinage pour utiliser du nickel de qualité inférieure dans les batteries.

Cependant, cette expansion rapide a ses revers. Le prix mondial du nickel a chuté de près de 40% en 2023, affectant les plans d’expansion et la valorisation des actifs de grandes compagnies minières. En outre, les implications environnementales et sociales de l’exploitation du nickel en Indonésie sont de plus en plus scrutées. Des rapports d’ONG ont mis en lumière la déforestation et les violations des droits humains associées à l’extraction et au traitement du nickel, appelant à une vigilance accrue sur les pratiques industrielles dans la région.

L’ouverture de l’usine de Karawang est donc plus qu’un simple événement économique ; elle représente un engagement profond envers un développement durable et équitable, soulignant le rôle central du nickel dans la transition vers une économie verte. Pour l’Indonésie, c’est une étape clé vers la réalisation de ses ambitions écologiques et économiques, renforçant son influence dans le secteur stratégique des batteries et de la mobilité électrique.