Maghreb: des footballeurs portés disparus en mer

Les côtes méditerranéennes du Maghreb sont régulièrement le théâtre de drames impliquant des personnes disparues en mer. Ces incidents touchent aussi bien des migrants tentant la traversée vers l’Europe que des locaux victimes d’accidents. Les causes sont multiples : embarcations de fortune, conditions météorologiques imprévisibles, méconnaissance des dangers marins ou simple imprudence. Chaque année, des dizaines de personnes perdent ainsi la vie ou restent portées disparues, laissant familles et proches dans l’angoisse. Le cas récent des footballeurs de l’IR Tanger vient tristement s’ajouter à cette longue liste.

Tragédie au large de M’Diq

Le 6 juillet, une sortie en mer tourne au drame pour cinq joueurs de l’IR Tanger. Partis de la Marina à bord d’un petit yacht de location, ils s’éloignent de plusieurs kilomètres de la côte. La situation bascule lorsque tous se jettent à l’eau pour se baigner, laissant l’embarcation sans pilote. Les vents forts caractéristiques du détroit de Gibraltar poussent alors le yacht loin du groupe, forçant les nageurs à tenter de le rejoindre en vain.

Dès l’alerte donnée, un important dispositif de secours se met en place. La Gendarmerie royale maritime et la Marine royale marocaines lancent des opérations de recherche au large de M’Diq, Fnideq et Martil. Canots pneumatiques et jet-skis sont déployés pour quadriller la zone. Après une nuit d’angoisse, trois joueurs sont finalement retrouvés et ramenés sur la plage de M’Diq : Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh et Abdelhamid Maali, tous membres de l’équipe espoir du club tangérois.

Course contre la montre

Malgré ce premier soulagement, l’inquiétude reste vive. Deux joueurs manquent toujours à l’appel : Salman Harraq et Abdellatif Akhrif, attaquants de l’équipe première. Les recherches se poursuivent sans relâche, mobilisant d’importants moyens humains et matériels. Au siège de la Marine royale à Marina-Smir, familles, supporters et dirigeants du club se rassemblent, oscillant entre espoir et crainte.

Les autorités redoublent d’efforts, lançant de nouvelles opérations au large de M’Diq. Les équipes de secours scrutent chaque vague, chaque recoin de la côte, dans l’espoir de retrouver les deux footballeurs disparus.

Un drame révélateur

Cet incident dramatique met en lumière les dangers de la mer, même pour des sportifs en bonne condition physique. Il souligne l’importance cruciale du respect des consignes de sécurité en mer : ne jamais laisser une embarcation sans surveillance, tenir compte des conditions météorologiques, et ne pas surestimer ses capacités de nageur face aux courants marins.