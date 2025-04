Rivalités au Maghreb: la France rappelle sa position et reste ferme

Photo : Ludovic Marin/AFP

En 2024, la France a officiellement apporté son soutien au plan d’autonomie marocain concernant le Sahara occidental, marquant un tournant diplomatique significatif. Cette prise de position du gouvernement français a considérablement renforcé les liens entre Paris et Rabat, tout en provoquant des tensions avec Alger. Le plan proposé par le Maroc prévoit une autonomie élargie pour la région sahraouie sous souveraineté marocaine, une approche que la France juge désormais comme la solution la plus viable à ce conflit territorial qui perdure depuis plusieurs décennies.

Paris clarifie sa position suite à des interprétations divergentes

Suite à diverses interprétations médiatiques ayant émergé après un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie française a jugé nécessaire de préciser sa position. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, répondant indirectement aux incompréhensions qui avaient pu naître.

Lors d’une audition devant la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot a rappelé que la France avait exprimé quelques mois auparavant sa vision concernant le présent et l’avenir du Sahara occidental. Cette vision reconnaît explicitement la souveraineté marocaine comme conséquence directe du plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Une approche ancrée dans le cadre onusien

Le ministre Barrot a également replacé cette position dans le contexte des efforts internationaux, tout en soulignant qu’aucune alternative crédible n’existe actuellement. Selon lui, l’approche soutenue par la France représente la seule solution réaliste disponible.

Il a par ailleurs réitéré l’engagement français en faveur d’une solution politique durable et mutuellement acceptable sous l’égide des Nations unies, confirmant le soutien de Paris aux efforts de dialogue menés par l’ONU. Le chef de la diplomatie française a annoncé qu’il aborderait prochainement ce sujet avec son homologue marocain Nasser Bourita lors d’une rencontre prévue à Paris.

Des relations franco-algériennes sous tension

Les relations entre Paris et Alger traversent une période délicate depuis plusieurs années, marquée par des cycles de rapprochement et de refroidissement. La position française sur le Sahara occidental constitue un point particulièrement sensible pour l’Algérie, qui soutient historiquement le Front Polisario et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. La reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur cette région a ravivé les tensions diplomatiques.

Ces dernières années, d’autres sujets de friction ont également perturbé les relations bilatérales, notamment les questions mémorielles liées à la colonisation, la politique migratoire française ou encore les désaccords sur certains dossiers régionaux. Malgré ces difficultés, les deux pays maintiennent un dialogue, conscients de l’importance de leurs liens économiques, culturels et humains. Toutefois, la clarification récente de la position française sur le Sahara occidental pourrait compliquer davantage ces relations déjà fragiles.