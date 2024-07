Maghreb: les retraités de ce pays préfèrent rester en activité (étude)

Une récente étude menée par le cabinet LMS-CSA dévoile un phénomène croissant au Maroc : de nombreux retraités et personnes âgées de plus de 60 ans choisissent de poursuivre une activité professionnelle après leur retraite officielle. Ce constat remet en question l’image traditionnelle du retraité et soulève des interrogations sur les motivations et les besoins de cette tranche d’âge.

L’enquête révèle que ces seniors, principalement issus de la classe moyenne aisée, optent pour diverses stratégies professionnelles post-retraite. Certains effectuent une transition du secteur public vers le privé, d’autres passent du statut d’employé à celui d’entrepreneur, tandis que quelques-uns se lancent dans des domaines totalement nouveaux. Ces choix sont motivés par plusieurs facteurs : la volonté de maintenir un revenu convenable, le désir de développement personnel ou simplement le souhait d’occuper leur temps libre de manière productive.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de changements significatifs pour cette tranche d’âge. Le départ des enfants du foyer familial et la diminution progressive des capacités physiques sont des réalités auxquelles ces seniors doivent s’adapter. Malgré ces défis, l’étude souligne que les personnes âgées au Maroc jouissent d’une intégration sociale positive, bénéficiant du respect et de la considération de leur entourage grâce à leur expérience de vie et leur statut.

La santé demeure néanmoins la préoccupation majeure de ces retraités. Plus vulnérables aux maladies chroniques et à l’invalidité, ils font face à des dépenses médicales élevées. L’enquête indique que la majorité des personnes interrogées ne consultent un médecin qu’en cas de nécessité absolue, probablement en raison des coûts associés aux soins de santé.

Le marché de la « silver economy », qui englobe la consommation des retraités de plus de 60 ans, représente un potentiel économique considérable. Les projections indiquent que ce secteur pourrait atteindre 640 milliards de dirhams d’ici 2050, contre 100 milliards actuellement. Cette croissance offre des opportunités dans divers domaines tels que la nutrition, le logement et la médecine, incitant les acteurs économiques à développer des services adaptés à cette population.

L’étude du cabinet LMS-CSA fournit ainsi des données précieuses sur les besoins, les intérêts et les comportements des personnes âgées et des retraités marocains. Ces informations sont essentielles pour les prestataires de services souhaitant mieux comprendre et servir cette catégorie démographique en pleine évolution.