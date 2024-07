Photo unsplash

Le secteur énergétique au Maghreb connaît une expansion remarquable ces dernières années. Les pays de la région multiplient les initiatives pour renforcer leurs capacités de production et de distribution d’électricité, répondant ainsi à une demande croissante et aux défis de la transition énergétique. Ces projets ambitieux, allant des centrales solaires aux parcs éoliens en passant par la modernisation des réseaux de transport, témoignent d’une volonté commune de sécuriser l’approvisionnement énergétique tout en réduisant l’empreinte carbone. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à soutenir le développement économique et à améliorer la qualité de vie des populations locales.

La capitale algérienne vient de franchir une étape significative dans le renforcement de son infrastructure énergétique. Le groupe Sonelgaz a récemment annoncé la mise en service de plusieurs projets d’envergure à Alger, visant à répondre à la demande croissante en électricité, particulièrement prononcée durant la période estivale.

Ces nouvelles installations s’inscrivent dans le cadre d’un programme ambitieux de préparation à l’été 2024. Parmi les réalisations majeures, on note la mise en fonction d’un transformateur électrique de 300 Mvar au centre de transformation de Larbaâ, ainsi que le déploiement de deux lignes électriques de 60 kilovolts sur une distance de 8 km.

À Bab El Oued, le réseau s’est vu renforcé par l’installation de deux transformateurs de 40 Mvar chacun, complétés par une ligne souterraine de 60 kilovolts reliant El Aurassi à Ben Aknoun. Le quartier d’El Harrach n’est pas en reste, avec la mise en place de deux lignes souterraines de 60 kilovolts connectant El Harrach 2 à Baraki Nord.

L’initiative de Sonelgaz ne s’arrête pas là. Des transformateurs supplémentaires ont été installés à Baraki Nord et dans le quartier des Eucalyptus, chacun d’une puissance de 40 Mvar. De plus, une nouvelle connexion entre les centres de transformation d’Aïn Benian et de Dely Brahim a été établie via une ligne souterraine de 220 kilovolts.

Ces améliorations visent non seulement à augmenter la capacité du réseau, mais aussi à garantir une meilleure qualité de service en termes d’approvisionnement et de continuité. Les zones des Eucalyptus, de Baraki et de Bab El Oued devraient particulièrement bénéficier de ces améliorations.

Le plan d’action mis en œuvre par Sonelgaz témoigne d’une approche globale et stratégique face aux défis énergétiques de la capitale. En diversifiant les types d’infrastructures – des centres de transformation aux lignes haute tension – le groupe s’efforce de créer un réseau robuste et flexible, capable de répondre aux pics de demande tout en assurant une distribution stable de l’électricité.