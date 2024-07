Maghreb: un groupe canadien veut acquérir 100% d’un part d’un gros projet

Des lingots et minerais d'or

Le secteur minier africain, et particulièrement celui du Maghreb, connaît un regain d’intérêt notable auprès des investisseurs internationaux. Cette tendance s’explique par la richesse des gisements, l’amélioration des cadres réglementaires et les opportunités de développement économique qu’offrent ces régions. Les projets miniers en Afrique du Nord attirent de plus en plus l’attention des compagnies étrangères, séduites par le potentiel inexploité et les perspectives de rentabilité à long terme.

Métaux Genius, entreprise canadienne spécialisée dans l’exploration minière, s’apprête à renforcer sa présence au Maroc. La société a récemment annoncé la signature d’un contrat d’option avec Bleida Mineral Ressources SARL pour acquérir l’intégralité des parts du projet BMR Copper. Ce gisement, situé au sud-est de Ouarzazate, recèle des ressources prometteuses en cuivre et en or.

L’accord prévoit une transaction d’une valeur de 250 000 dollars canadiens, à verser en quatre versements échelonnés entre août 2024 et août 2027. Outre cet investissement financier, Métaux Genius s’engage à réaliser des travaux d’exploration et de développement sur le site pour un montant de 225 000 dollars canadiens.

Le projet BMR Copper s’étend sur une superficie d’environ 9 km² et présente deux zones principales de minéralisation. Les analyses préliminaires révèlent des teneurs impressionnantes, atteignant jusqu’à 11,73% de cuivre et 5,53 grammes d’or par tonne de minerai. Ces chiffres laissent entrevoir un potentiel économique considérable pour l’exploitation future du gisement.

Pour évaluer précisément la valeur du site, Métaux Genius a fait appel à un groupe indépendant de consultants canadiens spécialisés en exploration minière. Leur mission actuelle consiste à effectuer des échantillonnages de surface sur les structures exposées et les tranchées. Cette campagne vise non seulement à confirmer les teneurs en cuivre, mais aussi à explorer le potentiel aurifère du gisement, un aspect qui n’avait jamais été étudié auparavant.

L’intérêt de Métaux Genius pour ce projet marocain s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion et de diversification de son portefeuille minier. Cette acquisition pourrait permettre à l’entreprise canadienne de se positionner avantageusement sur le marché des métaux précieux et des métaux de base en Afrique du Nord.

La concrétisation de cet accord représente également une opportunité de développement économique pour la région de Ouarzazate. L’exploitation future du gisement pourrait générer des emplois locaux, stimuler l’activité des fournisseurs et contribuer aux revenus fiscaux de la province.