Maghreb: vaste projet de modernisation de voiries acté

Photo d'illustration : DR

Les infrastructures routières jouent un rôle central dans le développement économique d’un pays. Elles facilitent les échanges, favorisent la mobilité des personnes et des biens, et contribuent à la réduction des inégalités géographiques. En permettant un meilleur désenclavement des zones périphériques et en connectant les principales villes, les routes contribuent également à l’intégration des régions éloignées. Ainsi, la modernisation et l’extension des réseaux routiers sont essentielles pour assurer une croissance harmonieuse et inclusive.

Le Maroc a récemment lancé une série d’initiatives ambitieuses pour rénover et moderniser ses infrastructures routières, en particulier entre Fès et Casablanca, dans le cadre de la politique de réaménagement du territoire. Un des projets phares concerne la région de Fès-Meknès, où un décret d’utilité publique a été adopté pour exproprier des parcelles et aménager un nouveau tronçon structurant. Ce projet vise à relier des zones en plein développement aux axes routiers existants, tout en intégrant des éléments modernes tels que des trottoirs, de l’éclairage public et des équipements collectifs. Cette initiative vise à réduire la fracture entre les zones urbaines établies et les extensions récentes, souvent marquées par un urbanisme informel.

Dans la région du Grand Casablanca, un autre projet majeur prend forme, notamment dans la commune de Dar Bouazza. La route DBR139, qui relie la façade atlantique aux zones périphériques, subira une transformation significative. Déclassée en tant que route nationale, elle sera redéfinie en boulevard urbain structurant, avec la création de promenades et de pistes cyclables pour promouvoir la mobilité douce. Cette révision vise à fluidifier le trafic tout en répondant à la croissance rapide de la population dans cette zone.

Un autre chantier important concerne la création de la route DBT34, une nouvelle liaison qui servira à désaturer les zones résidentielles et à alléger la circulation. Ces projets montrent une approche intégrée de l’aménagement urbain, mobilisant à la fois les autorités locales, les ministères et des partenaires stratégiques tels que l’OCP. Ils répondent à un impératif d’équité territoriale, de sécurité routière et de transition écologique, tout en soutenant le développement urbain et économique du pays.

Le Maroc engage ainsi une refonte de ses infrastructures routières pour soutenir son urbanisation rapide et améliorer la connectivité entre ses grandes villes. Ce vaste programme de modernisation s’inscrit dans une vision stratégique visant à favoriser une mobilité durable et à renforcer l’attractivité économique du royaume.