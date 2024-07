Maghreb : un mastodonte de l’aviation étend ses activités

Photo de Aleksei Zaitcev - Unsplash

L’industrie aérienne au Maghreb connaît une expansion significative, avec des acteurs majeurs qui consolident leur présence dans la région. Cette tendance s’illustre notamment par les récentes initiatives de Ryanair au Maroc, témoignant d’une stratégie d’investissement ambitieuse visant à renforcer la connectivité aérienne et à stimuler le tourisme dans le pays.

Le géant irlandais du transport aérien à bas coût, Ryanair, vient d’inaugurer sa quatrième base au Maroc, située à Tanger. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans une démarche de croissance soutenue de la compagnie dans le Royaume chérifien, où elle opère déjà des bases à Fès, Marrakech et Agadir. L’événement, qui s’est déroulé en présence de la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor et de diverses personnalités locales, marque un tournant important dans le développement du secteur aérien marocain.

L’investissement de Ryanair pour cette nouvelle base s’élève à 200 millions de dollars, générant au passage 600 emplois. Cette initiative s’accompagne du lancement de 13 nouvelles liaisons aériennes pour la saison estivale 2024, reliant Tanger à cinq villes marocaines et huit destinations européennes. Cette expansion témoigne de l’attractivité croissante du Maroc en tant que destination touristique et hub aérien régional.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a souligné l’importance de cet investissement, le qualifiant de preuve tangible de la confiance accordée au Maroc par ses partenaires internationaux. Elle a également mis en avant le potentiel de Tanger pour devenir une destination touristique de premier plan, grâce à cette connectivité renforcée.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a révélé que cette nouvelle base s’inscrit dans un programme plus large pour la saison estivale 2024. La compagnie prévoit d’opérer plus de 170 routes à travers le Maroc, desservant 12 aéroports et visant à transporter plus de 5 millions de passagers. Ces chiffres illustrent l’ampleur de l’engagement de Ryanair dans le développement du réseau aérien marocain.

Cette stratégie d’expansion s’aligne parfaitement avec les ambitions du Maroc de se positionner comme une destination touristique majeure à l’échelle mondiale. L’augmentation de la connectivité aérienne joue un rôle crucial dans cette démarche, facilitant l’accès au pays pour les visiteurs internationaux et stimulant le tourisme domestique.