Maghreb : une influenceuse française dans de beaux draps

L’influenceuse française Samantha Jacquelinet, connue sous le nom de Sam Peyton, se retrouve au cœur d’une polémique suite à un incident survenu dans un hôtel à Marrakech. L’affaire a pris une tournure judiciaire après que l’influenceuse ait été accusée d’avoir proféré des menaces et des insultes à l’encontre de deux adolescentes marocaines âgées de 12 ans.

Les faits se sont déroulés un vendredi, lorsque Jacquelinet a confronté les jeunes filles, les accusant de la suivre et de la filmer sans son consentement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l’influenceuse tenant des propos menaçants et injurieux envers les adolescentes. Cette altercation a rapidement dégénéré, entraînant l’intervention de la mère de l’une des jeunes filles.

Face à cette situation, les autorités ont été alertées. Cependant, Jacquelinet aurait quitté les lieux en compagnie de quatre autres personnes avant l’arrivée des forces de l’ordre. Cette fuite présumée a été rapportée par le blogueur Aqababe sur la plateforme X, anciennement Twitter.

Les mères des adolescentes ont réagi en portant plainte contre l’influenceuse française. Selon les informations fournies à Ouais.media, quatre plaintes ont été déposées au Maroc, deux au nom de chacune des filles et deux autres au nom des jeunes victimes elles-mêmes. Les plaignantes envisagent également d’entamer des procédures judiciaires en France.

Dans sa défense, Jacquelinet a présenté sa version des événements sur les réseaux sociaux. Elle nie avoir menacé ou agressé physiquement les adolescentes, affirmant : « Je n’ai pas menacé des gamines de 12 ans comme vous le pensez, je ne fais pas de choses comme ça. Je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas tapées. » L’influenceuse soutient que ses seuls contacts physiques étaient dans le but de s’échapper de la situation.

Le blogueur Aqababe a rapporté une possible justification de Jacquelinet pour son comportement. Selon ses sources, l’influenceuse aurait déclaré avoir été droguée et agressée par des garçons la veille de l’incident, ce qui l’aurait rendue paranoïaque et désorientée.