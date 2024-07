Maghreb: une usine moderne Hyundai bientôt dans ce pays ?

Photo DR

L’industrie automobile au Maghreb connaît une expansion significative, boostée notamment par la montée en puissance du secteur des véhicules électriques. La proximité géographique avec l’Europe transforme cette région en un carrefour stratégique pour la production automobile, rendant le Maghreb de plus en plus attractif pour les investisseurs internationaux. Cette dynamique est illustrée par l’annonce récente d’une initiative ambitieuse du constructeur sud-coréen Hyundai.

Hyundai a exprimé son intention de construire une usine en Algérie conformément aux standards internationaux. Ce complexe industriel devrait produire trois modèles de voitures de tourisme, deux modèles de véhicules utilitaires, et introduire également une voiture électrique. L’annonce a été faite suite à une réunion entre Ali Aoun, ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, et des hauts responsables de Hyundai, ainsi que de la société commerciale omanaise.

Publicité

Lors de cette rencontre, Tarek Mosaab, responsable de Hyundai pour le Moyen-Orient et l‘Afrique du Nord, a présenté les détails du projet, soulignant l’engagement de Hyundai à s’intégrer pleinement dans la politique industrielle du gouvernement algérien. Cette politique vise à revitaliser l’industrie nationale, conditionnant les investissements à un taux d’intégration locale significatif.

Le projet inclut des innovations telles que l’intégration d’une ligne de fabrication de carrosserie et d’une ligne spéciale pour le processus de peinture, garantissant ainsi une production conforme aux normes les plus exigeantes. Le ministre Aoun a insisté sur la nécessité pour Hyundai de finaliser rapidement les démarches administratives, notamment l’inscription du site sur la plateforme numérique de l’Agence algérienne pour la promotion de l’investissement, afin d’accélérer la concrétisation de ce projet.

Ce nouveau développement s’inscrit dans un contexte où d’autres constructeurs comme Fiat, Chery, JAC, et Renault sont également en phase de lancer ou d’élargir leurs opérations en Algérie. Hyundai rejoint ainsi un mouvement plus large qui pourrait faire du Maghreb un nouveau hub important dans le secteur automobile mondial, en particulier pour les véhicules propres et innovants.