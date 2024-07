Mali, Burkina Faso, Niger : la Russie se réjouit de la création d’une confédération

L’Afrique de l’Ouest connaît un nouveau tournant géopolitique avec l’émergence de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette initiative, née de la volonté commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger, vise à renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires et économiques. L’AES, formalisée lors d’un sommet historique à Niamey le 6 juillet 2024, marque une étape décisive dans la quête d’autonomie et de stabilité de ces nations sahéliennes.

La création de la « Confédération des États du Sahel » sous l’égide de l’AES a suscité l’enthousiasme de la Russie, qui y voit une opportunité de consolider son influence dans la région. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, n’a pas caché sa satisfaction face à cette initiative. « Nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l’intention de définir un moyen de consolider leurs forces« , a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de cette union pour la sécurité et la prospérité économique du Sahel.

Cette nouvelle configuration géopolitique ressemble à un jeu d’échecs où chaque mouvement compte. La Russie, telle une reine puissante sur l’échiquier international, avance ses pions avec précaution, offrant son soutien à cette alliance naissante. Moscou promet son appui dans des domaines cruciaux tels que la sécurité, la formation militaire et policière, ainsi que le développement économique. Cette stratégie pourrait bien redessiner les contours de l’influence internationale dans une région longtemps sous l’orbite occidentale.

L’enthousiasme russe pour l’AES soulève des questions sur les motivations profondes de Moscou. S’agit-il d’un simple soutien diplomatique ou d’une manœuvre plus large visant à étendre son influence en Afrique ? La réponse se trouve peut-être dans la vision à long terme de la Russie pour le continent africain, où elle cherche à se positionner comme une alternative aux partenaires traditionnels occidentaux.

Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahamane Tiani du Niger, architectes de cette confédération, semblent avoir trouvé en la Russie un allié de poids. Leur décision de coordonner leurs actions dans les domaines de la sécurité, de la représentation internationale et du développement économique témoigne d’une volonté de prendre en main leur destin commun.

Cette nouvelle dynamique régionale pourrait bien être le catalyseur d’un changement profond dans les relations internationales en Afrique de l’Ouest. Elle illustre une tendance croissante des nations africaines à diversifier leurs partenariats et à chercher des solutions endogènes à leurs défis.

Cependant, l’émergence de l’AES et le soutien affiché de la Russie ne sont pas sans soulever des inquiétudes chez d’autres acteurs internationaux. Les puissances occidentales, traditionnellement influentes dans la région, voient d’un mauvais œil cette reconfiguration des alliances. Le risque d’une escalade des tensions géopolitiques dans une région déjà fragilisée ne peut être écarté.

La création de la Confédération des États du Sahel marque un tournant significatif pour la région. Avec le soutien affiché de la Russie, cette initiative pourrait bien redéfinir les équilibres régionaux et internationaux. L’avenir dira si cette nouvelle alliance saura relever les défis complexes auxquels font face les nations sahéliennes, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la géopolitique mondiale. Une chose est sûre : le Sahel est désormais au cœur d’un jeu d’influence dont les répercussions dépasseront largement ses frontières.