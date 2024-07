Mali: l’armée contrôle désormais une localité sujette à plusieurs trafics 

Armée malienne (Michele Cattani, AFP)

Depuis plusieurs années , le Mali fait face à des défis sécuritaires majeurs. Le pays lutte contre diverses menaces, notamment des groupes armés et des réseaux criminels qui ont profondément affecté la stabilité et le développement de certaines régions, en particulier dans le nord et le centre du pays.

Dans ce contexte, l’armée malienne a récemment réalisé une avancée stratégique significative en prenant le contrôle d’In-Afarak, une localité située à environ 122 km de la ville de Tessalit, dans le nord-est du pays. Cette zone, connue pour être un carrefour commercial important, était jusqu’alors le théâtre de multiples activités illicites.

L’État-major des Forces Armées Maliennes (FAMa) a communiqué sur cette opération, soulignant son importance dans la lutte contre ce qu’il qualifie de « coalition mafieuse des groupes armés ». Ces groupes sont accusés de commettre des abus et d’imposer des rackets sur les populations locales, notamment en établissant des postes de contrôle non autorisés sur les axes routiers, entravant ainsi la libre circulation des transporteurs.

Cette action militaire s’inscrit dans une stratégie plus large visant à restaurer l’autorité de l’État dans des zones longtemps restées hors de son contrôle. L’armée malienne affirme que cette victoire contribue à la défense du territoire national et à la protection des civils et de leurs biens.

La prise d’In-Afarak revêt une importance particulière en raison de sa position géographique stratégique. En effet, la localité est considérée comme un point névralgique pour divers trafics, ce qui en fait une cible prioritaire dans les efforts de sécurisation de la région.

Les FAMa ont indiqué que leurs unités poursuivent activement leurs opérations, cherchant à démanteler les réseaux criminels et à neutraliser les groupes armés opérant dans la zone. Cette approche proactive vise à créer un environnement plus sûr pour les populations locales et à rétablir les conditions nécessaires au développement économique et social de la région.

Cependant, la situation reste complexe et fragile. La pérennité de cette avancée dépendra de la capacité des autorités maliennes à maintenir leur présence et à instaurer une gouvernance efficace dans ces zones récemment reprises. De plus, les défis liés à la reconstruction et à la réconciliation des communautés affectées par des années de conflit persistent.

Cette opération militaire soulève également des questions sur les implications à long terme pour la stabilité régionale et les relations entre les différents acteurs impliqués dans la crise malienne. Elle pourrait influencer les dynamiques politiques et sécuritaires non seulement au Mali, mais aussi dans l’ensemble du Sahel.