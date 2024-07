Maghreb: un groupe chinois décroche un contrat dans le secteur énergétique

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Ces dernières années, le continent africain et particulièrement la région du Maghreb changent de plus en plus leur approche énergétique. Face aux défis climatiques et économiques, de plus en plus de pays optent pour une transition vers les énergies renouvelables, avec un intérêt marqué pour l’énergie solaire. Cette tendance s’inscrit dans une volonté de diversifier les sources d’énergie, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de s’aligner sur les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique. L’essor des technologies vertes offre à ces nations une opportunité unique de développer leur infrastructure énergétique de manière durable, tout en stimulant la croissance économique et la création d’emplois dans ce secteur prometteur.

L’Algérie franchit une étape majeure dans sa transition énergétique en signant un accord d’envergure avec le géant chinois JinkoSolar. Ce contrat porte sur la fourniture de modules solaires d’une capacité totale de 150 mégawatts (MW), marquant ainsi un tournant dans la stratégie énergétique du pays.

Le projet, fruit d’une collaboration entre JinkoSolar et Amimer Energie, prévoit le déploiement de modules TOPCon de type N, réputés pour leur technologie de pointe. Deux sites ont été sélectionnés pour accueillir ces installations : Ain el Beida dans la Wilaya d’Ouargla, qui bénéficiera d’une centrale de 100 MW, et Beni Ounif dans la Wilaya de Béchar, qui accueillera une installation de 50 MW.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans une vision plus large de l’Algérie, qui ambitionne d’atteindre une capacité installée de 1 gigawatt (GW) en énergies renouvelables dans les années à venir. L’objectif est de répondre à la demande croissante d’électricité tout en réduisant significativement l’empreinte carbone du pays.

Le choix des modules TOPCon de JinkoSolar n’est pas le fruit du hasard. Ces équipements ont été spécifiquement sélectionnés pour leur capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes caractéristiques de la région. Avec des températures pouvant grimper jusqu’à 50°C, des niveaux élevés de rayonnement UV et des tempêtes de sable fréquentes, la robustesse et l’efficacité de ces modules s’avèrent cruciales pour garantir une production d’énergie optimale et durable.

Au-delà de l’aspect énergétique, ce projet promet des retombées économiques substantielles pour l’Algérie. La mise en œuvre de ces centrales solaires devrait générer de nombreux emplois dans divers domaines, allant de la fabrication à l’exploitation en passant par l’installation et la maintenance des équipements.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche environnementale plus large. En augmentant la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, l’Algérie contribue activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette approche permettra non seulement d’améliorer la qualité de l’air au niveau local, mais aussi de positionner le pays en accord avec les engagements climatiques internationaux.