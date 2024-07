Les Démocrates à Bantè : des défis lancés à la Rupture dans l’application du nouveau code électoral

Boni Yayi (Photo présidence)

Dimanche dernier, le parti d’opposition Les Démocrates a tenu un géant meeting à Bantè dans le département des Collines. Occasion pour les militants de base de cette formation politique d’exprimer leur attachement aux idéaux du parti et de renouveler leur amour pour son chef le président Boni Yayi. Mais ce fut aussi l’occasion de faire le procès de la gouvernance actuelle qui selon eux ne concourt pas au développement du Bénin.



Plusieurs discours ont ponctué cette messe politique. Au nombre de ceux-ci, celui prononcé par le coordinateur communal du parti, Yaou Honoré Acakpo. Selon lui, « …depuis 1990, notre démocratie n’a jamais été autant éprouvée et dérobée de ses attributs ». Après un long réquisitoire contre la gouvernance de la rupture, au nom des militants, Honoré Acakpo a rassuré que les 9ème et 10ème circonscriptions électorales infligeront la défaite des 20% aux soutiens de Patrice Talon aux prochaines élections. En effet, selon le nouveau code électoral, toutes les formations politiques ayant des candidatures aux élections générales de 2026 doivent mobiliser au moins 20% des électeurs de chacune des 24 circonscriptions électorales. Pour le coordonnateur communale du parti Les Démocrates, les partis de la mouvance ne pourront jamais avoir les 20% dans les 9ème et 10ème circonscriptions électorales des Collines. « Si la corde se perd, seuls les chevronnés tresseurs sont invités lors de sa recherche » dit-il citant un adage avant d’ajouter, « Avec Les Démocrates notre démocratie désabusée sera restaurée puisque c’est à l’orfèvre que le soin de l’or est destiné à le polir et à le travailler ».

