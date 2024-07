Messi entre une nouvelle fois dans l’histoire après un nouveau titre

Messi (Photo : ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES)

La nuit du dimanche au lundi a marqué un nouveau chapitre dans l’histoire du football, avec Lionel Messi ajoutant une ligne supplémentaire à son palmarès déjà impressionnant. L’Argentine a conservé son titre de champion de la Copa America, offrant à son capitaine un 45e trophée en carrière.

Ce succès propulse Messi au sommet du football mondial en termes de titres remportés par un joueur actif. Il dépasse ainsi son ancien coéquipier du FC Barcelone, Daniel Alves, d’une unité. À 37 ans, la Pulga continue d’écrire sa légende, ajoutant cette nouvelle distinction à une collection déjà riche d’un Mondial, de multiples Ligues des Champions et de titres nationaux.

Le match final contre la Colombie n’a pas été de tout repos pour le numéro 10 argentin. Contraint de quitter le terrain à la 66e minute en raison d’une blessure à la cheville droite, Messi a dû assister impuissant à la fin de la rencontre depuis le banc de touche. C’est finalement Lautaro Martinez qui a délivré l’Albiceleste en prolongation, inscrivant l’unique but de la partie à la 112e minute.

Le parcours de Messi illustre une constance remarquable au plus haut niveau. Ses 45 titres se répartissent entre succès en club et en sélection nationale. On compte notamment 10 titres de Liga espagnole, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des Clubs, sans oublier la Coupe du Monde 2022 et désormais deux Copa America.

Cette victoire revêt une importance particulière pour Messi, qui avait longtemps été critiqué pour ses performances en sélection nationale. Après avoir mis fin à la disette de l’Argentine en remportant la Copa America 2021, puis la Coupe du Monde 2022, ce nouveau succès continental vient consolider son héritage avec l’Albiceleste.

Le joueur de l’Inter Miami continue ainsi d’accumuler les distinctions individuelles et collectives, repoussant les limites de ce qu’un footballeur peut accomplir au cours de sa carrière. Alors que certains pourraient penser à la retraite à son âge, Messi démontre qu’il reste un élément clé tant pour son club que pour sa sélection nationale.