Mines au Maghreb : un groupe britannique augmente ses investissements

Le Maroc continue de se démarquer comme une destination de choix pour les investissements miniers en Afrique. Le royaume chérifien, premier producteur africain d’argent, attire de plus en plus de sociétés internationales grâce à ses ressources minérales abondantes et son environnement minier favorable. Parmi ces entreprises, Critical Mineral Resources (CMR), une société britannique spécialisée dans l’exploration de métaux, vient de franchir une étape significative dans son expansion au Maroc.

Comme l’ont signalé nos confrères de l’Agence Ecofin, CMR a annoncé ce mercredi 17 juillet, la signature d’un accord d’exclusivité pour le projet d’argent et de cuivre Igli, situé dans la zone stratégique des mines d’argent Imiter et d’or Tiouit. Cet accord marque une avancée majeure pour l’entreprise britannique, qui voit en ce projet une opportunité de consolider sa présence sur le marché minier marocain.

Les premiers échantillons de forage réalisés sur le site d’Igli ont révélé des teneurs particulièrement élevées, atteignant jusqu’à 912 grammes par tonne d’argent et 2,97 % de cuivre. Ces résultats prometteurs confirment le potentiel élevé de ce projet, suscitant l’intérêt croissant de CMR et de ses investisseurs.

Pour obtenir jusqu’à 100 % d’intérêts dans le projet Igli, Critical Mineral Resources s’engage à verser une contrepartie de 1,29 million de dollars, répartie en plusieurs paiements. Cette stratégie d’investissement échelonnée permet à la société de gérer les risques tout en maximisant son retour sur investissement à long terme.

Le Maroc est reconnu comme l’une des destinations minières les plus attractives du continent africain. Sa position de leader en production d’argent, combinée à des politiques favorables et à un cadre réglementaire stable, attire des entreprises minières du monde entier. Le projet Igli s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, offrant de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur minier marocain.

L’accord signé par CMR pour le projet Igli souligne l’importance croissante du Maroc sur la scène minière internationale. Avec des projets comme celui-ci, le royaume renforce sa position de leader en Afrique et attire des investissements significatifs qui stimulent l’économie locale et créent des opportunités d’emploi.