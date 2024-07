MTN Bénin célèbre ses 25 ans d’existence (215 millions $ d’investissement annoncés)

Dans la matinée de ce vendredi 26 juillet 2024 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, les responsables du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin ont eu une rencontre avec les hommes des médias du Bénin. L’objectif était en effet d’annoncer la célébration des 25 ans d’existence de cette entreprise qui intervient dans le secteur des Télécommunications au Bénin. Ce fut également le moment pour eux de faire un bilan du chemin parcouru au cours de ces 25 dernières années.

Pour le moins que l’on puisse dire, MTN Bénin a un impact certain sur le quotidien des Béninois. Cette conférence de presse a été une véritable opportunité d’échange entre les responsables de MTN Bénin et les hommes des médias. L’occasion a été saisie par Uche Ofodilé, directrice générale MTN Bénin d’exprimer toute sa gratitude ainsi que sa fierté pour la célébration de ce parcours de service, d’innovation et d’engagement communautaire.

« Depuis nos débuts, notre mission a été claire : faire bénéficier à chaque Béninois des bienfaits de la technologie. Cette vision n’aurait jamais pu se réaliser sans le soutien indéfectible du gouvernement, de nos chers clients MTNers dont le soutien a été constant depuis le “first call”, de nos partenaires, notamment nos fournisseurs et partenaires commerciaux, nos communautés et la Société civile », a exprimé Uche Ofodilé avant de donner la parole tour à tour à ses collaborateurs pour un point d’étape et également se projeter dans l’avenir.

Beaucoup de témoignages ont été également enregistrés au cours de cette séance de partage avec la presse. Avec parfois beaucoup d’émotions, certains artisans de premières heures de cette entreprise ont rappelé à l’assistance les défis auxquels ils ont dû faire face pour le lancement des services. C’est le cas d’Aristide Maffon, Senior manager network operation. « En 2000, mon objectif était de lancer 11 sites MTN le plus tôt possible pour rendre le réseau opérationnel. Le premier appel a été lancé le 25 août 2000, et j’ai eu l’honneur de contribuer à ce lancement, dont je suis très fier », a-t-il confié.

Pour sa part, Sophiatou Mouraimi Okorowo, Products System and projects manager-mobile money, se rappelle du lancement du service des « SMS » qui était à l’époque une réelle révolution dans le secteur de la communication. « MTN se distinguait par son esprit d’innovation. À l’époque, le service de voix était le seul disponible. Le lancement du service SMS a été une véritable révolution, marquant notre première grande innovation », a-t-il indiqué.

Aujourd’hui, MTN Bénin a étendu ses services et totalise en 2024, environ 8 millions d’abonnés. En 2018, le nombre d’abonnés était évalué à 5 millions alors que 10 ans plus tôt, le réseau ne totalisait qu’un million d’abonnés. Sur les cinq dernières années, 185 milliards de francs d’investissements ont été faits. Ce réseau de téléphonie mobile, par ses services emploie de façon directe et indirecte plus de 350 milles personnes. L’autre secteur dans lequel MTN Bénin demeure le leader et le pionnier est l’inclusion financière avec le service de transfert électronique d’argent. Selon Serge Soglo, Directeur général de MTN Mobile Money, « aujourd’hui, le cap de 5 millions d’utilisateurs Mobile Money a été franchi ». « Le Bénin, c’est une population de 14 millions d’habitants. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des gens qui ne sont pas inclus dans le domaine financier. C’est ça le focus pour les prochaines années », a-t-il lancé. Pour lui, il n’est donc pas question de s’arrêter en si bon chemin. Il insiste sur les nouveaux services qui ont été mis sur pied pour répondre aux besoins des utilisateurs de MTN Mobile Money. « Avant, nous n’étions que dans les dépôts et retraits. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de répondre à certains besoins clefs de la population. Avec Ecobank, nous sommes heureux de savoir que nous avons mis une solution en place qui permet à des Béninois de faire un prêt », s’est réjoui Serge Soglo.

On retient qu’au cours des trois prochaines années, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin compte investir 215 millions de dollars dans les infrastructures en république du Bénin. Ces investissements vont permettre entre autre de conduire les opérations de connectivité à la pointe de l’industrie. Il s’agira ainsi de créer davantage de valeur partagée ; de soutenir l’effort de digitalisation du gouvernement ; et de soutenir la croissance. Rappelons que, dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités ont été initiées.