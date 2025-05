Maghreb: confinement d’un quartier, voici la raison

La rage est une maladie virale potentiellement mortelle qui affecte principalement les mammifères, dont l’homme. Transmise par la salive d’un animal infecté, généralement par morsure ou griffure, elle peut également se propager par le contact avec des muqueuses. Cette maladie affecte le système nerveux central et entraîne souvent la mort si elle n’est pas traitée rapidement. Bien qu’elle soit largement évitable grâce à la vaccination, la rage reste un problème de santé publique majeur, en particulier dans les régions où les animaux errants sont nombreux et les campagnes de vaccination insuffisantes.

La commune de Ouled Rahmoun, située dans la wilaya de Constantine, a récemment annoncé la mise en place d’un confinement dans le quartier El Tattouri de la zone de Bounouara, après la détection d’un foyer de rage. La décision a été prise suite au décès d’un citoyen, M. Haïdari Abdelmadjid, dont le cas a été identifié comme étant lié à cette zoonose. Ce décès a conduit à une enquête menée par les autorités locales, confirmant que la zone concernée est désormais un foyer actif de contamination.

Afin de prévenir toute propagation du virus, les autorités ont décrété une interdiction stricte de toute circulation dans la zone pour une durée de dix jours, à compter du 13 mai 2025. Cette mesure, qui a été rendue publique par un arrêté communal signé par le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Ouled Rahmoun, vise à limiter les risques de contamination en restreignant l’accès au quartier. En parallèle, des équipes des services de santé et d’hygiène, ainsi que des services vétérinaires, ont été mobilisées pour suivre de près la situation et appliquer les protocoles sanitaires nécessaires.

Une précaution préventive

La mise en œuvre de cette mesure de confinement est assurée par plusieurs entités locales, dont la Gendarmerie nationale et le bureau communal de la santé. Les autorités locales soulignent que cette mesure n’est pas une cause de panique, mais une précaution préventive visant à protéger la population. Elles appellent la communauté à être vigilante et à signaler tout comportement anormal des animaux, notamment des chiens errants, tout en rappelant aux propriétaires d’animaux domestiques l’importance de vérifier que leurs compagnons sont à jour de leurs vaccins antirabiques.