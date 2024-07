Nigeria: Aliko Dangote abandonne un grand projet

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

Aliko Dangote, figure emblématique du monde des affaires africain, a bâti un empire industriel qui s’étend bien au-delà des frontières du Nigeria. À la tête du groupe Dangote, ce milliardaire visionnaire a diversifié ses activités dans des secteurs clés tels que le ciment, l’agroalimentaire et les hydrocarbures. Son projet le plus ambitieux à ce jour, une raffinerie de pétrole d’une valeur de 19 milliards de dollars, promet de révolutionner l’industrie pétrolière nigériane. Cette méga-raffinerie, dont l’ouverture est prévue pour 2024, vise à réduire la dépendance du pays aux importations de carburants raffinés, un paradoxe pour l’un des plus grands producteurs de pétrole brut d’Afrique.

Cependant, les ambitions du groupe Dangote semblent rencontrer des obstacles inattendus. Lors d’une récente conférence de presse, Aliko Dangote a annoncé l’abandon d’un projet majeur : la construction d’une usine sidérurgique. Cette décision surprenante intervient dans un contexte où le groupe cherche à consolider sa position de leader industriel tout en faisant face à des accusations de monopole.

Un renoncement stratégique face aux critiques

La décision d’abandonner le projet d’aciérie découle directement des préoccupations exprimées par certains acteurs de l’économie nigériane. Dangote a révélé que son conseil d’administration a jugé préférable de ne pas poursuivre ce projet, craignant d’être accusé de monopole. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les grands conglomérats dans les économies en développement, où la concentration du pouvoir économique peut susciter des inquiétudes.

Le milliardaire nigérian a exprimé sa frustration face à ces allégations, les qualifiant de « très décourageantes« . Sans pointer du doigt des accusateurs spécifiques, il a lancé un appel à ses compatriotes fortunés, les exhortant à rapatrier leurs capitaux et à investir dans le développement industriel du Nigeria. Cette invitation à partager le fardeau du développement économique national souligne la volonté de Dangote de stimuler une croissance plus inclusive et diversifiée.

Un impact potentiel sur l’industrialisation régionale

L’abandon de ce projet sidérurgique représente un revers pour les ambitions d’industrialisation du Nigeria et de l’Afrique de l’Ouest. L’usine envisagée, d’une capacité de production de 5 000 tonnes, aurait pu jouer un rôle crucial dans la transformation locale des ressources minérales, réduisant ainsi la dépendance aux importations et créant de la valeur ajoutée sur le continent.

Malgré ce recul, le groupe Dangote reste un acteur incontournable de l’économie nigériane et africaine. Avec des opérations dans 13 pays et une présence dans des secteurs variés allant du ciment aux produits de consommation courante, le conglomérat continue de jouer un rôle moteur dans le développement industriel de la région. Les projections ambitieuses du groupe, qui vise un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars d’ici 2025, témoignent de sa détermination à rester un pilier de l’économie nigériane.

La décision d’Aliko Dangote d’abandonner le projet d’aciérie soulève des questions importantes sur l’équilibre entre croissance économique et concurrence équitable. Elle met également en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains qui cherchent à stimuler l’industrialisation de leur continent tout en naviguant dans des environnements économiques et politiques parfois hostiles. L’appel de Dangote à une participation plus large des investisseurs nigérians dans le développement industriel du pays pourrait ouvrir la voie à une approche plus collaborative et inclusive de la croissance économique, essentielle pour l’avenir du Nigeria et de l’Afrique dans son ensemble.