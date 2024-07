Nouveau projet de Dongaco SA: bientôt la plus grande brasserie de bière de la sous-région installée au Bénin

Photo : DR

Encore une fois, la société Dongaco S.A frappe fort. Après l’obtention d’une licence pour la production de la célèbre boisson américaine Coca-Cola, ce complexe agro-alimentaire béninois vient de boucler un accord de partenariat et de financement avec une société internationale reconnue dans la fermentation et la brasserie de la bière pour l’installation de la plus grande brasserie de bière au Bénin et dans la sous région.

La nouvelle brasserie de bière qui sera installée dans la zone franche industrielle de Sémé-Poji très prochainement, aura une capacité de 2,000,000 d’hectolitres par an avec un lot d’équipements de brasserie et deux lignes de remplissage en bouteilles et en canettes. Selon des sources bien informées, il s’agit d’un projet de brasserie clé en main avec des équipements ultra modernes en acier inoxydable 316 pour les parties en contact avec les produits alimentaires et 304 pour les autres parties de la ligne. Les équipements sont composés d’un système de broyage, d’une salle de brassage, d’un système de réservoirs d’eau et d’un système de fermentation.

A tout ce matériel de dernière génération, il faut ajouter le système de propagation de la levure, le système CIP, celui du contrôle, une ligne d’embouteillage d’une capacité 48000 bouteilles par heure et d’une ligne de mise en cannette d’une capacité 90000 cannettes par heure. Après l’installation de la nouvelle brasserie de bière, celle-ci bénéficiera d’une assistance de la main d’œuvre pour la formation du personnel et la maintenance des équipements pendant quelques mois supplémentaires. De plus cette brasserie sera dotée d’un système de filtration pour enlever l’alcool de la bière, afin de satisfaire les clients musulmans et tous ceux qui ne consomment pas des boissons alcoolisées.

Selon les mêmes sources d’information, la matière première de la production de cette bière sera de l’orge qui sera cultivé sur les terres béninoises en vue de créer des emplois aux jeunes et de leur permettre de vivre décemment de leurs efforts. Ainsi une filiale dédiée spécialement à la production de l’orge sera créée par les promoteurs pour fournir la nouvelle brasserie de bière. La société Dongaco S.A n’est pas à son premier essai dans le domaine de production et d’embouteillage de boisson.

Depuis sa création en 2017 cette société agro-alimentaire s’est récemment lancée dans la production et l’embouteillage de Coca-Cola, après avoir obtenu la licence auprès du géant américain du soda Coca-Cola Company. L’installation de cette nouvelle brasserie qui produira de la bière blonde et brune dont le nom n’est pas encore connu, permettra de proposer aux amateurs, une autre boisson de meilleure qualité.