Nucléaire : un incident en France provoque une évacuation

Un incident, sans conséquences. En effet, depuis 4h du matin, le site de traitement et de recyclage des combustibles nucléaires, situés à Orano-La Hague, dans la Manche, est fermé. Si, de prime abord, il était difficile de connaître les raisons associées, aujourd’hui, on en sait beaucoup plus sur le sujet.

En effet, selon les premières informations, c’est un déversement d’acide nitrique (qui s’avère être propre et débarrassé d’uranium) qui serait à l’origine de l’incident. Face aux risques, l’évacuation du site a été tout bonnement annoncée. Un périmètre de sécurité a ensuite été annoncé et établi, tout autour de la zone d’intervention. En effet, respirer les effluves d’acide nitrique, sans équipement, est nocif pour la santé.

De l’acide nitrique s’est répandue dans une usine

Selon les premières estimations, ce sont 45m3 d’acide nitrique qui ont été déversés. Sur ces 45m3, 43m3 ont été collectés dans un système de rétention, qui a été rempli. 2m3 ont ensuite été récoltés dans un second système similaire au premier. Les instances présentes sur place l’affirment : il n’y a eu aucun rejet d’acide dans l’environnement. Du point de vue écologique, aucun souci donc.

Enfin, cet événement, qui bien qu’il puisse faire peur, ne présente aucun caractère radiologique. Aucun plan d’intervention ou de protection n’a été annoncé. En revanche, le personnel “non indispensable” a été invité à rentrer chez lui, le temps que les installations soient mises à l’arrêt, nettoyées et réparées pour assurer une reprise sereine et sans troubles de sécurité.

Un incident maitrisé

À ce stade toutefois, aucune date de réouverture des lieux n’a été annoncée. Une enquête a également été ouverte en interne, afin de faire toute la lumière sur cet incident et surtout, mettre en place des mesures qui permettront, à l’avenir, d’éviter qu’un tel événement (voire un événement plus grave et donc, plus dommageable) ne se reproduise. Les conclusions ne seront pas connues avant quelques jours ou semaines.