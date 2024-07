Ordre mondial : la Russie désigne les deux piliers

Vladimir Poutine (photo: Unsplash)

Les tensions géopolitiques actuelles, exacerbées par la guerre en Ukraine, ont cristallisé les rivalités entre la Russie et les pays occidentaux, notamment les États-Unis et l‘Union européenne. Parallèlement, les relations entre l’Occident et la Chine, ainsi que d’autres nations émergentes, restent marquées par des frictions sur divers fronts, qu’il s’agisse de questions économiques, technologiques ou de sécurité. Dans ce contexte, la Russie se tourne résolument vers de nouvelles alliances pour contrecarrer l’influence occidentale et promouvoir un ordre mondial multipolaire.

Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a récemment souligné l’importance stratégique du partenariat entre l‘Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les Brics, les qualifiant de piliers d’un nouvel ordre mondial. Selon lui, ces deux entités jouent un rôle crucial dans l’établissement d’un véritable multilatéralisme dans les affaires mondiales, un objectif que Moscou considère comme essentiel pour rééquilibrer les rapports de force globaux.

L’OCS, décrite par M. Ouchakov comme une organisation interétatique prestigieuse, repose sur des principes d’égalité et de respect mutuel des intérêts nationaux et culturels. Actuellement, elle regroupe 26 pays, dont 10 États membres, 2 pays observateurs et 14 partenaires de dialogue. Ce regroupement varié renforce la légitimité de l’OCS en tant que plateforme de coopération internationale.

La présidence tournante de l’OCS passera à la Chine pour la période 2024-2025, une transition que Moscou accueille favorablement. M. Ouchakov a affirmé que la Russie coopérerait étroitement avec la Chine dans le cadre de cette présidence, soulignant l’importance de la collaboration sino-russe dans la mise en place de ce nouvel ordre mondial.

En parallèle, la Russie assume actuellement la présidence des Brics, un autre regroupement majeur de pays émergents, incluant le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Cette double présidence, russe pour les Brics et chinoise pour l’OCS, illustre la volonté des deux puissances de renforcer leurs positions sur la scène internationale en coordonnant leurs efforts au sein de ces organisations.

Les propos de M. Ouchakov mettent en lumière la vision de Moscou d’un monde où le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles, contrastant avec la domination historique des puissances occidentales. Cette stratégie vise à promouvoir un système international plus équilibré, où les intérêts des pays en développement sont mieux représentés.

En définitive, la Russie semble déterminée à faire de l’OCS et des Brics les pierres angulaires de sa politique étrangère, misant sur ces alliances pour défendre ses intérêts et promouvoir un multilatéralisme authentique. Cette approche, inscrite dans un contexte de tensions accrues avec l’Occident, reflète une volonté de repositionnement stratégique sur la scène mondiale.