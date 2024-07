Pétrole : deux pays africains veulent s’associer pour construire un oléoduc

Le potentiel pétrolier au niveau de l’Afrique de l’Est est sur le point de connaître un développement majeur grâce à une collaboration entre deux de ses nations à savoir le Soudan du Sud et l’Éthiopie. Les deux pays ont récemment annoncé leur intention de travailler ensemble sur la construction d’un oléoduc, un projet qui promet de transformer le paysage énergétique de la région.

Le samedi 6 juillet, les gouverneurs et les administrateurs du développement des infrastructures des deux pays se sont rencontrés pour discuter des modalités de cette coopération. L’objectif est de construire un oléoduc qui facilitera le transport du pétrole, renforçant ainsi les capacités d’exportation et l’infrastructure énergétique de la région. Bien que les détails précis du projet n’aient pas encore été dévoilés, les discussions ont mis en lumière l’importance stratégique de cette collaboration pour les deux nations.

Publicité

Pour le Soudan du Sud, cette initiative est particulièrement cruciale. Le pays, riche en ressources pétrolières, traverse une crise dans ce secteur depuis plusieurs mois. En plus de cela, la crise politique que traverse son voisin du Soudan du Nord complique les choses. La construction de l’oléoduc, en partenariat avec l’Éthiopie, pourrait offrir une bouffée d’air frais à son industrie pétrolière qui fait face à divers défis. L’amélioration des infrastructures et l’augmentation des capacités de transport de pétrole permettront au Soudan du Sud d’optimiser ses exportations et de stimuler son économie.

Ce projet d’oléoduc ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats du secteur pétrolier du Soudan du Sud. Il représente également une opportunité économique et commerciale majeure pour les deux nations. En consolidant leurs relations économiques et commerciales, le Soudan du Sud et l’Éthiopie pourront bénéficier d’une intégration régionale accrue, offrant ainsi de nouvelles perspectives à la zone de l’Afrique de l’Est.

L’oléoduc aura des répercussions positives bien au-delà des frontières des deux pays impliqués. Il contribuera à renforcer les infrastructures énergétiques de la région, facilitant le transport du pétrole et réduisant les coûts logistiques. En outre, ce projet pourrait servir de catalyseur pour d’autres initiatives de coopération régionale, inspirant des projets similaires dans d’autres secteurs économiques. « Ce projet représente une chance de consolider la paix et la stabilité dans la région grâce à la coopération économique« a livré Semaya K. Kumba, le vice-ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.