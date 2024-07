Pétrole: un milliardaire africain secoue ses rivaux occidentaux

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Historiquement, l’Afrique a largement dépendu des fournisseurs occidentaux pour ses besoins en produits pétroliers raffinés. Cette dépendance s’est traduite par une influence marquée des compagnies européennes et américaines sur les marchés africains, dictant souvent les prix et les disponibilités des produits essentiels tels que le gasoil et l’essence. Cette dynamique a longtemps placé le continent dans une position de vulnérabilité économique, dépendant des fluctuations de prix et des décisions commerciales prises à des milliers de kilomètres de ses côtes.

La donne semble toutefois changer avec l’émergence de nouveaux acteurs puissants sur le continent, à l’image de la raffinerie de pétrole du groupe Dangote. quelques mois après le début de sa production, cette installation a non seulement augmenté sa capacité de raffinage, mais elle a également commencé à redéfinir les contours du marché pétrolier en Afrique de l’Ouest. La raffinerie a récemment réussi à exporter 100 000 barils de gasoil par jour avec la majorité de ses cargaisons destinées aux pays d’Afrique de l’Ouest et une partie expédiée vers l’Espagne.

Ce phénomène a provoqué une onde de choc chez les fournisseurs traditionnels de la région. Les données de l’agence Reuters révèlent une chute significative des exportations de gasoil depuis l’Union européenne et le Royaume-Uni vers l’Afrique de l’Ouest, tombées à 29 000 barils par jour, le niveau le plus bas en quatre ans. Les fournisseurs russes ont également vu leurs expéditions baisser drastiquement marquant le minimum des huit derniers mois.

La raffinerie de Dangote représente un investissement majeur de 20 milliards de dollars. Présentée comme la plus grande d’Afrique avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, elle a été conçue pour optimiser l’utilisation du brut nigérian. Toutefois, elle dispose également de la flexibilité nécessaire pour traiter d’autres types de bruts provenant de divers pays africains, de l’Arabie Saoudite et même des États-Unis.

Outre le gasoil, la raffinerie produit également du fioul, du naphta et du carburéacteur, élargissant ainsi son empreinte sur le marché international. En effet, après avoir approvisionné des pays voisins comme le Sénégal et le Togo, Dangote a récemment exporté une cargaison de carburéacteur vers l’Europe, marquant ainsi son entrée sur des marchés traditionnellement dominés par les raffineries occidentales.

L’ascension de Dangote dans l’industrie pétrolière représente non seulement un tournant pour le marché africain du raffinage, mais aussi un rééquilibrage potentiel des forces dans l’industrie mondiale du pétrole. Alors que le continent s’émancipe progressivement de sa dépendance historique envers les fournisseurs occidentaux, les implications de cette transition pourraient redéfinir les relations économiques et commerciales non seulement en Afrique de l’Ouest, mais aussi à l’échelle globale.